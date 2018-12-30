کشف ۲۸۳ کیلو مواد مخدردر عملیات مشترک پلیس غرب تهران و البرز

سردار محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران پس از انجام یک سری اقدامات تخصصی و اطلاعاتی مطلع شدند تعدادی از سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای سنگین از مواد مخدر از جنوب شرق کشور به استان البرز هستند.

وی افزود: در بررسی های تخصصی و اقدامات خاص ماموران مشخص شد، این قاچاقچیان مقدار قابل توجهی از مواد مخدر را از جنوب شرق کشور به شهر کرج اورده و دپو کرده اند.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران و نیز استان البرز در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه و پس از کسب مجوز قضایی به این محل وارد شده و مقدار قابل توجهی مواد مخدر را کشف کردند.

خانچرلی ادامه داد: ماموران در بازرسی از این محل ۱۴۱ کیلو و ۹۰۲ گرم تریاک و ۱۴۱ کیلو و ۹۰۲ گرم مرفین کشف و ۴ قاچاقچی را دستگیر کردند.