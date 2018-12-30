عمرالبشیر: از بحران کنونی خارج خواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمر البشیر رئیس جمهور سودان اعلام کرد: سودان از بحرانی کنونی با وجود طرفهایی که از طریق این بحران با سودان می جنگند، خارج خواهد شد.

وی افزود: وظیفه پلیس حفظ امنیت شهروندان است و نه کشتن شهروندان.

رئیس جمهور سودان گفت: تخریب و غارت و چپاول مشکل را عمیق تر می کند و راه حل آن نیست. ما با مدیریت اقتصادمان می توانیم از این بحران خارج شویم و این با وجود همه تلاش هایی است که برخی به دنبال به زانو درآوردن سودان از طریق این بحران هستند.

البشیر تاکید کرد: وضع ما از کشورهای مجاور بهتر است. از عملکرد پلیس سودان راضی هستیم.

شایان ذکر است که سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ شاهد انقلاب نان است.