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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

عمرالبشیر: از بحران کنونی خارج خواهیم شد

عمرالبشیر: از بحران کنونی خارج خواهیم شد

رئیس جمهور سودان از خروج کشورش از بحران کنونی با وجود همه تلاش هایی که برای به زانو درآوردن این کشور رخ می دهد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عمر البشیر رئیس جمهور سودان اعلام کرد: سودان از بحرانی کنونی با وجود طرفهایی که از طریق این بحران با سودان می جنگند، خارج خواهد شد.

وی افزود: وظیفه پلیس حفظ امنیت شهروندان است و نه کشتن شهروندان.

رئیس جمهور سودان گفت: تخریب و غارت و چپاول مشکل را عمیق تر می کند و راه حل آن نیست. ما با مدیریت اقتصادمان می توانیم از این بحران خارج شویم و این با وجود همه تلاش هایی است که برخی به دنبال به زانو درآوردن سودان از طریق این بحران هستند.

البشیر تاکید کرد: وضع ما از کشورهای مجاور بهتر است. از عملکرد پلیس سودان راضی هستیم.

شایان ذکر است که سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ شاهد انقلاب نان است.

کد مطلب 4499717

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