به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پیام خود به مناسبت آغاز سال میلادی ۲۰۱۹، گفته است که این سازمان به تلاش خود برای اتحاد مردم در جهت حل مشکلات در سال میلادی جدید ادامه خواهد داد.

گوترش با اشاره به «هشدار قرمز» سال گذشته خود در ارتباط با بحران‌های جاری در دنیا و ادامه این خطرها، اظهار داشت که جنگ و درگیری، تغییرات اقلیم، مهاجرت و پناهندگی از مسائل نگران کننده پیش روی جهان است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین صلح میان اریتره و اتیوپی و همچنین پیشرفت گفتگوها در یمن را نشانه‌ای از امیدواری برای بهبود جهانی بهتر عنوان کرده است.

گوترش علاوه بر این تصویب برنامه اجرای توافق پاریس در باره تغییرات اقلیمی در شهر کاتوویتس، توافق بین طرف‌های درگیر در سودان جنوبی و برخی توافقات در زمینه پناهجویان و مهاجران را از دیگر دستاوردهای سازمان ملل در سال میلادی ۲۰۱۸ عنوان کرده است.

دبیرکل سازمان ملل همچنین در بخش‌های پایانی پیام خود گفت: هنگامی که همکاری بین المللی وجود دارد، این بدان معناست که جهان برنده است.