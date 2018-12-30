لاوروف: اروپا از آمریکا پیروی میکند، حتی اگر مخالف منافعش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که سال گذشته، سال سختی برای روسیه بود، زیرا برخی کشورها روسیه را که به عنوان رقیب برای سلطه جهانی می دیدند، تحت فشار قرار دادند.

لاوروف گفت: من فکر می کنم که نیازی نیست یادآوری کنیم که سال سختی را گذراندیم. درست همانند این واقعیت که روسیه به طور مداوم از طرف آنهایی که آن را بعنوان رقیب برخی مواضع در سیاست جهانی می بینند، تحت فشار بوده است. اقدامات آمریکا مثال خوبی برای این مسئله است.

وی افزود: متاسفانه، همکاران اروپایی ما، که ما می خواهیم آن ها در اقدامات خود استقلال داشته باشند، اینگونه نیستند و آن ها از آمریکا پیروی میکنند حتی زمانی که این کار به طور مستقیم بر علیه منافع آنها باشد. رای آن ها در برابر قطعنامه روسیه در حمایت از حفظ معاهده INF مثالی برای این مسئله است.