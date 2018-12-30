مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش با دستور رییس رسانه ملی برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در پی اهمال و بی‌توجهی در نظارت به پخش یک فیلم سینمایی خارجی در مرکز کیش که منجر به انتشار تصاویر ضدفرهنگی در آن جزیره شد با دستور عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کیش برکنار شد.

رییس سازمان صداوسیما در نامه‌ای به معاون امور استان‌ها بر بررسی دقیق این اتفاق در مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما تاکید کرده است.

علی عسکری در ادامه این دستور با اشاره به لزوم شناسایی و کشف عوامل این اتفاق در سریع‌ترین زمان خطاب به معاون اموراستان‌ها، تأکید کرد: لازم است با همکاری مرکز صیانت و حفاظت سازمان موضوع بررسی و نسبت به کشف عوامل و دلایل آن و برخورد جدی با متخلفان و معرفی آن‌ها به مراجع قانونی اقدام کنید.