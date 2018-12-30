تاکید وزیر ارشاد بر روزآمدی صدور مجوزها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز یکشنبه ۹ دی در نشستی با معاونان، مدیران و مشاوران این وزارتخانه گفت: هر چقدر با یکدیگر گفت و گوهای سازمانی داشته باشیم به انسجام درونی در پیشبرد اهداف وزارتخانه می رسیم.

وی با تاکید بر این مطلب افزود: حضور مدیران کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان ها به صورت ویدئو کنفرانس نیز در این نشست منجر به کاهش هزینه های زمانی و مالی می شود و می توان از طریق فناوری به گفت و گوهای بیشتری در زمینه حل مسائل پرداخت.

وزیر ارشاد هدف از برگزاری این نشست را هم افزایی های فکری و درون سازمانی برشمرد و ادامه داد: در سه ماه باقیمانده از سال جاری، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری فجر را پیش رو داریم که همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی است. بنابراین باید اقتضائات و انتظاراتی را که نظام و دولت از ما در این زمینه دارد به درستی برنامه ریزی و عملیاتی کنیم. گفت و گو منجر به افزایش سطح اطلاعات از روند اقدامات و فعالیت بخش ها و حوزه های مختلف از یکدیگر می شود و می توان از این طریق به ترکیب سازی فعالیت ها با یکدیگر پرداخت.

صالحی در ادامه با اشاره به تجمیع مجوزها در این وزارتخانه گفت: بر اساس استانداردسازی های صورت گرفته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال حاضر ٣٦ مجوز در حوزه های فرهنگی و هنری صادر می کند و هر مجوز جدیدی خارج این تعداد از سوی معاونت ها غیر مجاز است. هر بخش از وزارتخانه که دارای سامانه صدور مجوز است باید به محض صدور هر مجوزی این سامانه را روزآمد کند تا به ذینفعان و ناظران خود شفافیت در اقدامات خود را نشان بدهیم.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دولت به طور جدی پیگیر شفافیت در عملکرد است. ما نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات رو به جلویی در این زمینه داشته ایم. دستورالعملی نیز در این زمینه به همه بخش های وزارتخانه ابلاغ شده است و در آن به ١١ مورد اشاره شده که لازم است مسیر شفافیت را بر مبنای این ١١ محور دنبال کنیم. در راستای تحقق شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای که وعده آن را داده ایم، لازم است قراردادها، فرایند تصمیم گیری ها و صورتجلسات و ... منتشر شود. گام هایی که در این راستا برداشته ایم تمرینی است که خود را در معرض افکار عمومی قرار دهیم و این امر منجر به ارتقا در فضای اجتماعی و نظارت در درون سازمان می شود.

صالحی با اشاره به اهمیت دولت الکترونیک گفت: دولت الکترونیک منجر به تسهیل در ارائه خدمات، کاهش فساد، ثبت اطلاعات و ... می شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از این طریق تمام خدمات خود را در فضای سامانه های الکترونیک ارائه می دهد و با این روش مراجعات حضوری را کاهش می دهد. اقدام بعدی در این زمینه فرایندهای یکسان در سامانه ها و رسیدن به سامانه یکسان و پنجره واحد خدمات است و امیدوارم تا پایان بهمن سال جاری بتوانیم این روند را به مرحله اجرا برسانیم. در این مسیر نیز طرح های خوبی داریم که باید بررسی های لازم در این زمینه صورت بگیرد.

وی ایجاد گذرهای فرهنگ و هنر را از دیگر اقداماتی برشمرد که مورد توجه بسیاری از مخاطبان فرهنگ و هنر قرار گرفته است و ادامه داد: خیابان های فرهنگ و هنر در شهرها و شهرستان ها به آن ها هم هویت فرهنگی و هنری می بخشد و هم فرصت های اقتصادی برای آن ها فراهم می آورد. بنابراین لازم است تمامی معاونان و مدیران وزارتخانه در جهت جذب سرمایه گذاران در این حوزه تلاش و اهتمام داشته باشند. تبدیل مراکز تاریخی شهرها به مراکز فرهنگی و هنری اقدام دیگری است که از سوی این وزارتخانه دنبال می شود و تاکنون ٣٥ مرکز در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند. شهرها دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه های فرهنگی و هنری هستند که هر کدام از آن ها دارای نماد شاخص در این زمینه هستند و لازم است از طریق شناسایی اکتشافی و فراخوانی از این شهرها حمایت شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به امضای تفاهم نامه حمایت از اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر و ایجاد ٢٠هزار فرصت شغلی اشاره کرد و گفت: توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر نیز از ضروریات است. در نظر داریم در فضای مجازی غرفه هایی برای ارائه آثار هنرمندان ایجاد کنیم. به این معنی که ما بازار را برای آن ها ایجاد می کنیم بدون اینکه از لحاظ اقتصادی سهمی از آن داشته باشیم. از این طریق معیشت حوزه فرهنگ و هنر روان تر می شود. باید طوری عمل کنیم که فرهنگ و هنر در اتاق های اقتصادی جایی داشته باشند تا از این طریق بتوان حمایت های بیشتری از اهالی فرهنگ و هنر داشت.

صالحی در پایان سخنانش بر توجه به استان ها تاکید کرد و گفت: نگرش استان گرایانه را باید بپذیریم و آن را عملیاتی کنیم. معاونان و مدیران باید به استان های مختلف سفر داشته باشند و در جریان مسائل و مشکلات آن ها قرار بگیرند.باید صرفه جویی های مختلف را هم برای امسال و هم سال آینده مورد توجه قرار بدهیم. ترکیب سازی اقدامات با یکدیگر منجر به کاهش هزینه های بالا سری می شود بدون اینکه از برنامه های خود کاهش بدهیم. استفاده از منابع مالی و حامیان مالی بدون حاشیه نیز ضرروی است.

در ابتدای این نشست همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدف از برگزاری این جلسه را بیان دغدغه مشترک میان معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه های فرهنگی و هنری دانست.

در این نشست برخی از معاونان و مدیران بخش های مختلف وزارتخانه و تعدادی از مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها (به صورت ویدئو کنفرانس) گزارشی از مجموعه فعالیت ها و عملکرد ٩ ماهه گذشته سال جاری در حوزه فعالیتی خود ارائه دادند.