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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۳

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها:

توسعه طرح های آبخوان داری زمینه ساز کاهش سیلاب ها در کشور می شود

توسعه طرح های آبخوان داری زمینه ساز کاهش سیلاب ها در کشور می شود

شهرکرد- مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: توسعه طرح های آبخوان داری و آبخیزداری زمینه ساز کاهش سیلاب ها در کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ جزی ظهر یکشنبه در نشست با مدیران و کارشناسان منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه طرح های آبخوان داری و آبخیزداری زمینه ساز کاهش سیلاب ها در کشور می شود، اظهار داشت: کاهش سیلاب ها  موجب کاهش خسارت ها و حفظ خاک می شود.

وی بیان کرد: توسعه طرح های آبخیزداری و آبخوانداری موجب حفظ آب و جلوگیری از هدر رفت آب می شود.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه اجرای عملیات آبخیزداری موجب حفظ آب به میزان ۵۳۰ متر مکعب در سال می شود، بیان کرد: عملیات آبخیزداری و آبخوان داری نقش مهمی در کنترل تبخیر آب و نفوذ آب دارد.

وی اظهار داشت: اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری موجب  تقویت منابع زیر زمینی و افزایش دبی قنات ها و چشمه ها می شود.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشور انجام می شود.

وی ادامه داد: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برکات بسیار زیادی دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پر ظرفیت در سطح کشور است که اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در این استان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

کد مطلب 4499735

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