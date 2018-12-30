۹ دی متعلق به همه مردم است/ وحدت رمز موفقیت در برابر فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر بعدازظهر یک‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ۹ دی روز بصیرت و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب نام‌گذاری شده که متعلق به همه مردم ایران است، ابراز داشت: تنها سلاحی که توانست در فتنه ۸۸ نظام جمهوری اسلامی را حفظ کند تکیه مردم بر وحدت و همدلی بود که می‌بایست برای جلوگیری از فتنه‌های بعدی این رویه حفظ و تقویت شود.

وی ضمن بیان اینکه پشتیبانی از ولایت فقیه برای دفع توطئه‌های دشمنان ضروری است، اضافه کرد: در این چهار دهه عمر انقلاب هر زمان به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب گوش فرا دادیم توانستیم با پیروزی از بحران عبور کنیم لذا می‌بایست برای حفظ این پیروزی همواره گوش‌به‌فرمان ولایت فقیه باشیم.

استاندار سمنان بابیان اینکه حضور باشکوه مردم در شهرهای استان امید را در دل دوستداران نظام زنده و موجب مایوس شدن دشمنان شد، ابراز داشت: مردم همواره در همه عرصه‌ها پشتیبان نظام بودند و امروز نیز در ۹ دی یک بار دیگر اثبات کردند که از آرمان های انقلاب و نظام دفاع می‌کنند.

آشناگر بابیان اینکه مردم با حضور باشکوه خود بار دیگر دلداگی خود را به ولایت فقیه و نظام به اثبات رساندند، اضافه کرد: تا زمانی که این دیوار مستحکم در برابر دشمنان وجود داشته باشد آن‌ها قادر به نفوذ در ایران نیستند بنابراین در این برهه از زمان بیش از پیش نیازمند همراهی مردم و مسئولان هستیم.