به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد یزد، بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهل‌ و ششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای با همکاری دانشگاه آزاد یزد و سازمان انرژی اتمی برگزار شده است.

معصومه طباطبایی با اشاره به غرفه های برپا شده در این نمایشگاه بیان کرد: در این نمایشگاه غرفه‌های چرخه سوخت، اکتشاف و استخراج، تولید کیک زرد، غنی سازی، تولید قرص و مجتمع سوخت، نیروگاه اتمی بوشهر، مجتمع تولید آب سنگین اراک، نیروگاه اتمی اراک، پسماند داری، رادیو داروها، تجهیزات پزشکی، کشاورزی هسته ای، کاربرد پرتوها، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و ... برای بازدید علاقمندان دایر شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت شناخت مردم نسبت به دستاوردهای هسته ای و دانش هسته ای عنوان کرد: در این نمایشگاه بازددی از غرفه ها برای عموم مردم آزاد است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴:۳۰ تا ۱۷ به دانشگاه آزاد یزد مراجعه کنند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه از امروز نهم دی‌ماه تا سیزدهم دی‌ماه در دانشگاه آزاد یزد دایر خواهد بود.