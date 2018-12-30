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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

چهل‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در یزد گشایش یافت

چهل‌وششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای در یزد گشایش یافت

یزد ـ چهل ‌و ششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای امروز در دانشگاه آزاد یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد یزد، بعدازظهر امروز در مراسم افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهل‌ و ششمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای با همکاری دانشگاه آزاد یزد و سازمان انرژی اتمی برگزار شده است.

معصومه طباطبایی با اشاره به غرفه های برپا شده در این نمایشگاه بیان کرد: در این نمایشگاه غرفه‌های چرخه سوخت، اکتشاف و استخراج، تولید کیک زرد، غنی سازی، تولید قرص و مجتمع سوخت، نیروگاه اتمی بوشهر، مجتمع تولید آب سنگین اراک، نیروگاه اتمی اراک، پسماند داری، رادیو داروها، تجهیزات پزشکی، کشاورزی هسته ای، کاربرد پرتوها، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و ... برای بازدید علاقمندان دایر شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت شناخت مردم نسبت به دستاوردهای هسته ای و دانش هسته ای عنوان کرد: در این نمایشگاه بازددی از غرفه ها برای عموم مردم آزاد است.

طباطبایی خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴:۳۰ تا ۱۷ به دانشگاه آزاد یزد مراجعه کنند.

وی یادآور شد: این نمایشگاه از امروز نهم دی‌ماه تا سیزدهم دی‌ماه در دانشگاه آزاد یزد دایر خواهد بود.

کد مطلب 4499740

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