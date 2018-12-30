الحاق ۱۳ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی به بنادر امام و شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد با اشاره به اینکه بنادر نمی توانند فقط متکی به اسکله و محوطه نگهداری کالا باشند و نیاز به پسکرانه هایی دارند که در آنجا فعالیت های ارزش افزوده و مراکز توزیع و لجستیکی شکل بگیرد، اظهار کرد: یکی از بزرگترین بنادر ما اکنون از نظر دارا بودن پسکرانه های مناسب، بندر امام خمینی (ره) در استان خوزستان است که حدود ۱۱ هزار هکتار از محوطه هایش به مرور در فازهای توسعه ای بندر قرار می گیرد و تاسیسات تولیدی و ارزش افزوده خوبی در پس کرانه بندر امام شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه در بندر امیرآباد هم با ۱۰۶۰ هکتار محوطه، شرایط مناسبی برای ساخت کارگاه های تولیدی و کارخانجات به وجود آمده، گفت: در خصوص بندر شهید رجایی نیز ۲۴۰۰ هکتار از اراضی با همین رویکرد در حال الحاق به اراضی موجود بندر است تا فعالیت های صنعتی، تولیدی، ارزش افزوده ای و مراکز لجستیکی آن سامان گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در بندر چابهار علاوه بر اراضی موجود بندر و زیرساخت هایی که انجام شده مراحل الحاق ۴۰۰ هکتار در پسکرانه بندر در دستور کار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بندر بوشهر با توسعه بندر از سایت موجود به سایت جدید در جزیره نگین، امکان توسعه پس کرانه ها تا ۴۰۰ هکتار فراهم شده است، گفت: سازمان بنادر با رویکرد الحاق اراضی پسکرانه‌ای و پشتیبانی در صدد است بنادر موجود، به بنادر نسل سوم ارتقاء پیدا کند.