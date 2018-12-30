به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان دقایقی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد: ۱۵ نفر در جریان خشونت های انتخابات امروز در بنگلادش کشته شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان ، این در حالیست که مراکز رأی‌گیری در این کشور نیز با پایان زمان انتخابات امروز، بسته شده و نیروهای امنیتی و ارتش این کشور در نزدیکی مراکز انتخاباتی حضور گسترده دارند.

برگزاری انتخابات پارلمانی بنگلادش در حالی امروز یکشنبه در این کشور آغاز شد که «شیخ حسینه» نخست وزیر کنونی، شانس اول پیروزی در این رقابت ها است.

از مهمترین تحولات امروز می توان به قطع بودن اینترنت تلفن های همراه در بنگلاش اشاره کرد.

همانطور که اشاره شد بنگلادش در هفته های اخیر صحنه اعتراضات گسترده و بازداشت مخالفان از سوی پلیس بوده است.