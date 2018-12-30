اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت منابع آب زیر زمینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی مقدم ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح های آبخیزداری و آبخوانداری با حضور مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت منابع زیر زمینی می شود، اظهار داشت: افزایش اعتبارات طرح های آبخیزداری و ابخوانداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی برای توسعه طرح های آبخوانداری و آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مشارکت جوامع محلی برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور افزایش یافته است.

وی بیان کرد:رسانه ها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ منابع طبیعی در سطح استان چهارمحل و بختیاری داشته اند.