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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت منابع آب زیر زمینی می شود

اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت منابع آب زیر زمینی می شود

شهرکرد- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت منابع آب زیر زمینی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی مقدم ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح های آبخیزداری و آبخوانداری با حضور مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه اجرای طرح های آبخیزداری موجب تقویت منابع زیر زمینی می شود، اظهار داشت: افزایش اعتبارات طرح های آبخیزداری و ابخوانداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی برای توسعه طرح های آبخوانداری و آبخیزداری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مشارکت جوامع محلی برای اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در کشور افزایش یافته است.

وی بیان کرد:رسانه ها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ منابع طبیعی در سطح استان چهارمحل و بختیاری داشته اند.

کد مطلب 4499744

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