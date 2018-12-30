وضعیت طرح های سالمسازی دریا در بابلسر مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی چراتی عصر یکشنبه در جلسه طرح سالم سازی دریا در سالن اجتماعات فرمانداری بابلسر اظهار کرد: شهرداری بابلسر از واگذاری طرح های سالم سازی دریا به افراد نالایق و ناشایست خودداری و به افراد صلاحیت دار واگذار کند.

وی با اشاره به شرایط نامطلوب طرح های سالم سازی دریا در بابلسر خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته طرح های سالم سازی دریا در بابلسر مناسب نبوده و کاستی در این زمینه موجب بروز مشکلات زیادی برای مسافران شده است.

معاون فرماندار بابلسر با تاکید به متفاوت بودن طرح های دریای امسال نسبت به سالهای گذشته عنوان کرد: هر گونه سهل انگاری از سوی مدیران در خصوص اجرای طرح دریا به هیچ عنوان پذیرفته نبوده و در صورت مشاهده به شدت برخورد می شود.

محمودی توجه به کیفیت و مطلوبیت طرح ها را موجب ماندگاری و استقبال مسافران دانست و افزود: امیدواریم با برنامه ریزی درست شاهد کاهش غریق در سال آینده باشیم.

نماینده مرزبانی شهرستان بابلسر با اشاره به استفاده از جت اسکی در سواحل بابلسر عنوان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم متولی خاص این رشته ورزشی و با توجه به هشدارهایی که از سوی دریابانی به مسئولان مربوطه ارائه می شود اما متاسفانه شاهد نابسامانی و مشکلات زیادی در سواحل بوده ایم.

سرهنگ علی نعمت زاده با بیان اینکه در بعضی موارد استفاده از جت اسکی موجب کشته و زخمی شدن مسافران می شود،گفت: دریابانی و ادارات مربوطه با محوریت ناوگروه اقدام به ساماندهی جت اسکی ها نموده است.

وی حضور بیش از ۳۰۰فروند شناور تفریحی و ورزشی و مسافربری در طول نوار ساحلی بابلسر با صدور مجوز،تعداد هفت فروند اتوبوس دریایی و یک فروند شناور سنگین سازمانی در دهانه رودخانه برای پشتیبانی شناورهای تفریحی را از جمله اقدامات مرزبانی بابلسر دانست.