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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۳

معاون فرمانداری بابلسر:

وضعیت طرح های سالمسازی دریا در بابلسر مطلوب نیست

وضعیت طرح های سالمسازی دریا در بابلسر مطلوب نیست

بابلسر - معاون فرماندار بابلسر از شرایط نامطلوب وضعیت طرح های سالمسازی دریا در شهرستان انتقاد کرد و گفت: هرگونه سهل انگاری در این بخش پذیرفته نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی چراتی عصر یکشنبه در جلسه طرح سالم سازی دریا در سالن اجتماعات فرمانداری بابلسر اظهار کرد: شهرداری بابلسر از واگذاری طرح های سالم سازی دریا به افراد نالایق و ناشایست خودداری و به افراد صلاحیت دار واگذار کند.

وی با اشاره به شرایط نامطلوب طرح های سالم سازی دریا در بابلسر خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته طرح های سالم سازی دریا در بابلسر مناسب نبوده و کاستی در این زمینه موجب بروز مشکلات زیادی برای مسافران شده است.

معاون فرماندار بابلسر با تاکید به متفاوت بودن طرح های دریای امسال نسبت به سالهای گذشته عنوان کرد: هر گونه سهل انگاری از سوی مدیران در خصوص اجرای طرح دریا به هیچ عنوان پذیرفته نبوده و در صورت مشاهده به شدت برخورد می شود.

محمودی توجه به کیفیت و مطلوبیت طرح ها را موجب ماندگاری و استقبال مسافران دانست و افزود: امیدواریم با برنامه ریزی درست شاهد کاهش غریق در سال آینده باشیم.

نماینده مرزبانی شهرستان بابلسر با اشاره به استفاده از جت اسکی در سواحل بابلسر عنوان کرد: متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم متولی خاص این رشته ورزشی و با توجه به هشدارهایی که از سوی دریابانی به مسئولان مربوطه ارائه می شود اما متاسفانه شاهد نابسامانی و مشکلات زیادی در  سواحل بوده ایم.

سرهنگ علی نعمت زاده با بیان اینکه در بعضی موارد استفاده از جت اسکی موجب کشته و زخمی شدن مسافران می شود،گفت: دریابانی و ادارات مربوطه با محوریت ناوگروه اقدام به ساماندهی جت اسکی ها نموده است.

وی حضور بیش از ۳۰۰فروند شناور تفریحی و ورزشی و مسافربری در طول نوار ساحلی بابلسر با صدور مجوز،تعداد هفت فروند اتوبوس دریایی و یک فروند شناور سنگین سازمانی در دهانه رودخانه برای پشتیبانی شناورهای تفریحی را از جمله اقدامات مرزبانی بابلسر دانست.

کد مطلب 4499745

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