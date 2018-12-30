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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

درخشش ۵ ورزشکار چهارمحالی در المپیاد استعدادهای برتر کشور

درخشش ۵ ورزشکار چهارمحالی در المپیاد استعدادهای برتر کشور

شهرکرد- پنج ورزشکار چهارمحال و بختیاری در المپیاد استعدادهای برتر کشور خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، ازسوی کمیته استعدادیابی فدراسیون‌های تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری، اسنوکر و فوتبال اسامی منتخبین المپیاد استعدادهای برتر اعلام شد که پنج ورزشکار از چهارمحال و بختیاری در لیست‌های این چهار رشته ورزشی قرار دارد.

بر این اساس ترنم طاهر زاده و بردیا شاکریان از استان در لیست استعداد های تیراندازی با کمان قرار دارند و نام متین مهدوی در بین رکابزنان مستعد دیده می شود.

همچنین علی للگانی در رشته ورزشی اسنوکر و علی رئیسی به اردوی استعدایابی فوتسال زیر ۲۰ سال فرخوانده شده است.

کد مطلب 4499746

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