درخشش ۵ ورزشکار چهارمحالی در المپیاد استعدادهای برتر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، ازسوی کمیته استعدادیابی فدراسیون‌های تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری، اسنوکر و فوتبال اسامی منتخبین المپیاد استعدادهای برتر اعلام شد که پنج ورزشکار از چهارمحال و بختیاری در لیست‌های این چهار رشته ورزشی قرار دارد.

بر این اساس ترنم طاهر زاده و بردیا شاکریان از استان در لیست استعداد های تیراندازی با کمان قرار دارند و نام متین مهدوی در بین رکابزنان مستعد دیده می شود.

همچنین علی للگانی در رشته ورزشی اسنوکر و علی رئیسی به اردوی استعدایابی فوتسال زیر ۲۰ سال فرخوانده شده است.