به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال بخش نامه ای به فدراسیون های عضو، اصول رفتاری در ورزشگاهها در مسابقات های جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ که از ۱۵ دی ماه به میزبانی امارات برگزار می شود را به شرح زیر اعلام کرد:

• بازرسی امنیتی طبق قوانین در نقاط ورودی، ورزشگاه. امتناع از این امر موجب عدم دسترسی به ورزشگاه خواهد شد. وجود نظام بازرسی برای تمام افراد در حال ورود به ورزشگاه از جمله کارمندان، فروشندگان، داوطلبین و عموم.

• پرهیز از رفتار تهاجمی که امنیت را به مشکل یا خطر بیندازد و باعث آزار کسی شود

• تنها استفاده از صندلی ها و امکاناتی که بر روی بلیط درج شده است

• پرهیز از ایجاد سدمعبر یا محدودیت عبور و مرور برای افراد و وسایل نقلیه

• پرهیز از زباله ریزی

• عدم مصرف دخانیات در هیچ مکانی از ورزشگاه

• عدم ورود به محوطه بازی و دیگر محوطه های محدود

• پرهیز از مسدود کردن دید دیگران

• پرهیز از پرتاب هر شئ یا ماده ای به یکدیگر یا در داخل زمین

• پرهیز از آتش سوزی یا خطر ایجاد آتش سوزی با هر وسیله آتش زا

• پرهیز از طرز رفتار توهین آمیز از جمله رفتارهای نژادپرستانه

• پرهیز از هرگونه رفتاری که باعث منحرف شدن بازی یا مراسم شود

• عدم فروش بلیط یا اجناس به دیگران بجز افراد دارای مجوز

• پرهیز از هرگونه تهدید امنیت، زندگی یا آسیب به دیگران یا خود

• آسیبی که نشان دهنده رفتار غیرمسئولانه باشد

• پرهیز از بالاتر رفتن از هر سازه ای که برای استفاده عموم نمی باشد

• عدم ضبط، عکسبرداری، توصیف، انتقال و اشاعه هر صدا و تصویری از رویداد و هر فعالیتی در داخل استادیوم در جهت مصارف بازرگانی بجز برای افراد دارای مجوز

• پرهیز از هر رفتاری که باعث منحرف شدن بازیکنان یا داوران و ناظران شود

• عدم مشارکت در هرگونه فعالیتی که باعث به مخاطره افتادن امنیت، آرامش و آبروی رویداد شود

• عدم تخطی از قوانین محلی امارات متحده

• حفظ حق برگزار کننده در سلب دسترسی کارمندان و بلیط داران خاطی در موارد مذکور اصول رفتاری از امکانات ورزشگاه

• رضایت افراد وارده به ورزشگاه به منزله رضایت در فیلم، عکس و هرگونه ضبطی که برگزارکننده در ورزشگاه تهیه و بعدا نیز بدون کسب رضایت افراد از آنها استفاده میکند

• پرهیز از مسدود کردن راهروها و مسیرهای مورد تردد خدمات پزشکی در صورت نیاز

• تخلیه ورزشگاه با هدایت پرسنل امنیتی

• عدم فحاشی و استفاده از حرف های رکیک

• عدم ارائه بلیط های آسیب دیده، نامشخص یا خریداری شده از افراد غیرمجاز که مجاز به ورود به ورزشگاه نخواهند شد

• عدم ادعای بازگشت مبلغ بلیط در صورت اخراج از ورزشگاه به هر دلیلی

• ورود به ورزشگاه با ریسک شخصی. ورزشگاه مسئولیتی در قبال سرقت، آسیب یا مفقود شدن اموال شخصی ندارد

لیست موارد ممنوعه به ورزشگاه

• انواع اسلحه، اشیاء تیز

• هرآنچه که بعنوان اسلحه یا جهت برش، فشار یا فروکردن بتوان استفاده کرد. بخصوص چترهای بلند و دیگر ابزار بدبار

• بطری ها، فنجان، لیوان، یا قوطی و موارد مشابه ساخته شده از شیشه یا دیگر مواد شکننده، و بخصوص مواد سخت یا بسته بندی های تتراپک و بسته و جعبه های یخچالی

• وسایل آتش بازی، شعله ور، دودزا یا هر وسیله آتش افروز دیگری مثل کبریت، فندک و سیگار

• نوشیدنی های الکلی از هر نوع. مخدرها یا محرک ها

• مواد نژادپرستانه، غریب ستیزی یا هر وسیله ای از جمله بنرها، نمادها، نشانه ها و برگه ها، اشیاء و لباسی که لذت دیگران از رویداد را از دیگر تماشاگران سلب کند یا از بازی و مراسم منحرف کند

• پرچم های از جنس نرم کوتاه تر از ۳۰۰ میلیمتر با حداکثر ۱۰ میلیمتر قطر

• بنر و پرچم های در اندازه های بزرگ. پرچم های بازی در ابعاد کوچک تر از ۱۵۰ سانتیمتر در ۲۰۰ سانتیمتر به شرط ساخت از مواد غیر قابل اشتعال و مطابق قوانین و استانداردها، در صورت حاوی نبودن متن یا شعارهای سیاسی یا توهین آمیز مجاز می باشد

• هر نوع حیوانی

• هرگونه وسیله ای تبلیغاتی یا بازرگانی از جمله بنرها، نشانه ها، نمادها و برگه یا هرنوع اشیاء یا لباس بازرگانی یا تبلیغاتی

• هر نوع اسپری خوشبو کننده، عطر یا قوطی گاز، مواد قابل اشتعال یا خورنده، رنگ یا محفظه ای که دارنده موادی باشد که برای سلامتی مضر می باشد. فندک پاکت های استاندارد سیگار نیز غیرمجاز می باشند.

• اشیاء بد بار مثل نردبان، چهارپایه، صندلی تاشو، جعبه، مقوا، پاکت های بزرگ، کوله پشتی کوه، چمدان، و کیف های ورزشی. اشیاء بد بار یعنی تمام اشیایی که بزرگتر از ۲۵ سانتیمتر در ۲۵ سانتیمتر در ۲۵ سانتیمتر می باشند و در زیر صندلی در ورزشگاه جای نمی شوند

• حجم بالای کاغذ یا رول کاغذ یا هر بادکنک و توپی

• هر ابزار دستی و مکانیکی که حجم زیاد صوتی مثل بلندگوهای دستی، ووزلا، یا بوق های گازی، طبل های بزرگتر از ۶۰ در ۴۰ سانتیمتر، شیپورهای ساخته شده از موادی بجز پلاستیک و بزرگتر از ۲۵ سانتیمتر

• لیزر

• دوربین با لنزهای جداشدنی (حتی برای استفاده شخصی) دوربین های فیلمبرداری یا تجهیزات ضبط صدا و تصویر

• کامپیوترها یا وسیله هایی بنظور انتقال یا اشاعه صدا، عکس، تصویر یا نتیجه رویداد ها از طریق اینترنت یا دیگر رسانه ها

• غذا و نوشیدنی (بجز با دلایل پزشکی یا برای کودکان زیر ۲ سال)

• استعمال دخانیات ممنوع. سیگار، فندک، سیگار الکترونیکی، کبریت یا هر نوع ابزار روشنایی

• دیگر اشیاء که امنیت عمومی را به خطر بیندازد یا به آبروی رویداد آسیب برساند که ارزیابی آن در اختیار تام مقامات محلی می باشد