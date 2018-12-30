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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۵

خودداری سازمان ملل از تخصیص بودجه انتخابات افغانستان

خودداری سازمان ملل از تخصیص بودجه انتخابات افغانستان

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که سازمان ملل تاکنون از پرداخت بودجه لازم برای انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی افغانستان، «میرزا محمد حق پرست» از مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده است باوجود ارسال پیش نویس بودجه انتخابات ریاست جمهوری به دفتر سازمان ملل، موسوم به یونوما، اما این دفتر هنوز بودجه لازم برای برگزاری انتخابات در اختیار کمیسیون قرار نداده است.

این در حالی است که یونوما پیش از این از آمادگی خود برای همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سخن گفته بود.

برخی کارشناسان معتقدند که سازمان ملل و برخی نهادهای بین‌المللی مرتبط با افغانستان خواستار اعمال اصلاحات در سیاست‌ها و نظام انتخاباتی افغانستان هستند و در غیر این صورت کمک‌های مالی بین‌المللی برای انتخابات افغانستان تخصیص داده نخواهد شد.

کد مطلب 4499748

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