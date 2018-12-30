به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر زارعان ظهر امروز در مراسم افتتاح چهل و ششمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای در دانشگاه آزاد یزد ضمن قدردانی از همکاری دانشگاه آزاد یزد برای برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: برپایی نمایشگاه علاوه بر نمایش اقتدار علمی کشور در زمینه صنعت هسته ای، فرصتی مناسب برای برقراری ارتباط مناسب میان دانشگاهیان و دانشمندان صنعت هسته ای است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی از سردمداران استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای است، عنوان کرد: تاکنون نیز دستاوردهای بسیار خوبی در سازمان انرژی اتمی در زمینه های کشاورزی، صنعتی، پژوهشی و از همه مهمتر پزشکی و درمانی داشته ایم.

زارعان با بیان اینکه کشور ما دستاوردهایی در صنعت هسته ای داشته که توانسته اقتدار کشور را افزایش دهد، افزود: همین اقتدار و همین دستاوردها بود که دشمنان را پای میز مذاکره نشاند و امروز نیز همه آنها به قدرت ایران در این زمینه واقف هستند بنابراین ما باید قدردان این فرصت باشیم و صنعت هسته ای را پاس بداریم.

دستیار ویژه سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه پیشرفتهای علمی کشور به هیچ وجه با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: موفقیت‌هایی که امروز در این زمینه و سایر علوم به دست آورده ایم، مرهون خودباوری و اتکا به ظرفیت های داخلی است و این مهم مسیر عبور از بحران‌های کشور است.

زارعان خاطرنشان کرد: البته دشمنان ما همواره به دنبال تعطیلی صنعت هسته‌ای در ایران بودند و بارها نیز به این نکته به صراحت اشاره کردند و بر اساس این هدف خود نیز بارها به دنبال ضربه زدن به این صنعت بودند که از جمله آنها می توان به فعال کردن سرویس های جاسوسی، به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای و ده‌ها اقدام دیگر اشاره کرد.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به شرایط صنعت هسته‌ای کشور بعد از برجام یادآور شد: بعد از برجام در مواردی توانستیم با سرعت بیشتری در بسیاری از حوزه‌های این صنعت حرکت کنیم؛ اگر تا بیش از برجام حدود ۷۲۰ سانتریفیوژ در سایت فردو فعال بوده امروز بیش از هزار سانتریفیوژ در فرود مشغول به کار است و این مهم به دلیل تسلط فنی است که نیروهای نخبه و اندیشمند داخلی به موضوع داشتند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به سمت دانش ایزوتوپ‌های پایدار حرکت کرده ایم، اظهار داشت: این فناوری که کشورهای محدودی به آن دست یافتند از اهمیت بالایی برخوردار است به ‌طوری‌که می‌توان گفت این فناوری اگر اهمیتش بیش از فناوری غنی‌سازی نباشد، کمتر نیست.

وی از این فناوری به‌عنوان علمی اقتدار آفرین نام برد و عنوان کرد: این فناوری در سلامت و پزشکی، عرصه‌های مختلف صنعتی ازجمله بحث رادیوگرافی در صنایعی همچون صنعت نفت و در حوزه‌های کشاورزی و تحقیقاتی کاربرد و اهمیتی اساسی دارد.

زارعان به تشریح سایر دستاوردهای این صنعت عظیم پرداخت و تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور هدف‌گذاری شده است و دستاوردهای جدید این صنعت نیز به ‌زودی رونمایی خواهد شد.

وی یادآور شد: در روز ملی فناوری هسته‌ای سال آینده از سانتریفیوژهای جدید و آزمایشگاه‌ها و فناوری‌های بومی‌سازی شده رونمایی خواهد شد و این گام نخست در دور جدید فعالیت‌های هسته ای ایران است.

زارعان همچنین بیان کرد: بودجه لازم برای ساخت فازهای جدید نیروگاه بوشهر تخصیص داده ‌شده و کار به‌ سرعت در حال پیشرفت است و در مجموع صنعت هسته ای کشور با نشاط و پویا در حال پیشرفت است.