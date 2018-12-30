جلسه شورای انقلاب فرهنگی برای رأی گیری دبیر جدید برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه سه شنبه هفته جاری با حضور رئیس، دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود.

یکی از دستورکارهای جلسه هفته جاری، رای گیری اعضا درباره دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

به گزارش مهر، محمدرضا مخبر دزفولی از سال ۱۳۸۴ تا کنون دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. محمدرضا هاشمی گلپایگانی، سید مصطفی میرسلیم و محمدعلی کی‌نژاد پیش از این دبیری شورا را بر عهده داشتند.

اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارتند از :

علیرضا اعرافی

حمید پارسانیا

غلامعلی حداد عادل

رضا داوری اردکانی

حسن رحیم‌پور ازغدی

علی‌اکبر رشاد

سید علی‌رضا صدر حسینی

محمدرضا عارف

محسن قمی

محمدعلی کی‌نژاد

منصور کبگانیان

حسین کچوییان

مهدی گلشنی

علی لاریجانی

محمود محمدی عراقی

محمدرضا مخبر دزفولی (دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)

صادق واعظ‌زاده

علی‌اکبر ولایتی

سید عزت‌الله ضرغامی

عبدالله جاسبی

و اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارتند از:

حسن روحانی (رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی) -رئیس قوهٔ مجریه

صادق لاریجانی- رئیس قوهٔ قضائیه

علی لاریجانی - رئیس قوهٔ مقننه

سید عباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

سید حسن قاضی زاده هاشمی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

سید محمد بطحایی - وزیر آموزش و پرورش

مسعود سلطانی‌فر- وزیر ورزش و امور جوانان

عبدالرضا رحمانی فضلی - وزیر کشور

سورنا ستاری - معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

محمدباقر نوبخت - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

معصومه ابتکار - معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده

عبدالعلی علی‌عسگری - رئیس سازمان صداوسیما

محمد قمی - رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

ابوذر ابراهیمی ترکمان - رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

مصطفی رستمی - رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها -

حمیدرضا طیبی - رئیس جهاد دانشگاهی

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان - زهرا آیت‌اللهی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی - محمدمهدی طهرانچی

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی - احمد مازنی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی - محمدرضا عارف

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی - حسینعلی شهریاری

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی - احمد واعظی