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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

مسابقات بین المللی دوچرخه سواری سال آینده در بروجن برگزار می شود

مسابقات بین المللی دوچرخه سواری سال آینده در بروجن برگزار می شود

شهرکرد- مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان سال ۹۸ در بروجن استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان سال ۹۸ در بروجن استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این رقابت ها اردیبشهت سال آینده در شهرستان بروجن برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پیش بینی شده است هشت تیم از کشور های مختلف جهان در این رقابت ها شرکت کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری این رقابت ها زمینه ساز توسعه ورزش دوچرخه سواری در چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری این رقابت ها در استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

 بروجن در فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 4499755

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