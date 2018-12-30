مسابقات بین المللی دوچرخه سواری سال آینده در بروجن برگزار می شود

حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات بین المللی دوچرخه سواری کوهستان سال ۹۸ در بروجن استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این رقابت ها اردیبشهت سال آینده در شهرستان بروجن برگزار می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پیش بینی شده است هشت تیم از کشور های مختلف جهان در این رقابت ها شرکت کنند.

وی اظهار داشت: برگزاری این رقابت ها زمینه ساز توسعه ورزش دوچرخه سواری در چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری این رقابت ها در استان چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

بروجن در فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.