شماره جدید فصلنامه تخصصی«داستان شیراز» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت زمستان ۱۳۹۷ شماره ششم فصلنامه تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر «داستان شیراز» منتشر شد.

تحریریه این شماره در بخش ادبیات داستانی، حسین ورجانی، مسعود ریاحی، سید مرتضی حسینی شاه ترابی، مریم آمارلو، دیوید فاستر والاس، احمدرضا تقوی فر، مجید خادم، خالو خالد، احسان نعمت اللهی، صدیقه قانع و غلامرضا فولادی هستند.

در شماره ۶ این نشریه الکترونیکی، بخش ویژه نامه «حسین آتش پرور» قرار گرفته که با آثاری از محسن میهن دوست، محمد حسین مدل، داریوش احمدی، منصور خورشیدی، غلامحسین چهکندی نژاد، محمود دهقانی، حسین ورجانی، حسین بیات، منصور ململی ، سعید اسکندری، سعید ناظمی، فاطمه سادات جنتی پور، ابوالفضل حسینی، حسین ایمانیان ، حسن هامان، فریبا عابدین نژاد، حسین آتش پرور و کاوه سلطانی همراه است.

این در حالیست که شماره تازه «داستان شیراز» در بخش تخصصی تحلیل و نقد شعر همراه با آثاری از شاعران: منصور خورشیدی، یدالله رویایی، منوچهر آتشی، نرگس دوست، سیلویا پلات، بیژن الهی، نازنین نظام شهیدی، ایوب کیانی، زبیده حسینی، زلما بهادر، آزاده فراهانی، بهنام کشاورز دهدشتی، علی باباچاهی، کوروش کرم پور، غاده احمد السمان، راد قنبری، افروز کاظم زاده، احسان براهیمیبه چاپ رسیده است.

مینو نصرت، مهران شفیعی، حسین تقلیلی، رضا روشنی، علی مردانی، احسان نعمت اللهی، سمیرانیک نوروزی، نیلوفر شریفی، راضیه احمدی سعدی، نرگس دوست، منتقدان، نویسندگان و مترجمان این نشریه را تشکیل می دهند؛ همچنین آریا پورفریاد شهرویی، کیوان اصلاح پذیر، فرزاد میراحمدی، سریا داوودی حموله، ایوب کیانی، فخرالدین سعیدی، اکبر قناعت زاده، محمد سیمزاری، تورج بهادری، فرشته غریب و پریسا جلیلیان برای این شماره دست به قلم برده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه «داستان شیراز» به صورت الکترونیک منتشر می شود و دریافت مجله از طریق در فضای مجازی برای مطالعه روی گوشی همراه و تبلت و کتابخوان های الکترونیکی است.