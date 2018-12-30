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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

استاندار کرمان:

باغ موزه فرش کرمان دهه فجر سال ۹۸ آماده بهره برداری شود

باغ موزه فرش کرمان دهه فجر سال ۹۸ آماده بهره برداری شود

کرمان - استاندارکرمان از راه اندازی باغ موزه فرش کرمان خبر داد و گفت: این پروژه باید دهه فجر سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر یکشنبه در دیدار با معاون وزارت صمت و رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: مرمت ساختمان سابق فرش در خیابان باستانی پاریزی کرمان با هماهنگی استان، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمک میراث فرهنگی استان ظرف یک سال آینده انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه باید ۲۲ بهمن سال آینده افتتاح شود، افزود: ۵۰ درصد هزینه مرمت توسط استانداری کرمان و ۵۰ درصد توسط مرکز ملی فرش ایران به نحوی تامین می شود که باعث تاخیر در اجرای پروژه نشود.

وی ادامه داد: ساختمان مرکز ملی فرش در کرمان بعد از مرمت به عنوان باغ موزه فرش استان کرمان مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: باغ موزه فرش استان کرمان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اداره خواهد شد.

استاندار کرمان گفت: توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با کمک میراث فرهنگی مرمت و تجهیز شده و این مکان به عنوان باغ موزه فرش، فعال خواهد شد.

وی اظهار داشت: مقرر شد کارگروه فرش استان کرمان براساس دستورالعمل هایی که توسط مدیرعامل مرکز ملی فرش تا اواسط بهمن ماه به استان ابلاغ خواهد شد تشکیل می شود.

فدایی گفت: بر این اساس برای حل مشکلات فرش از جمله بیمه بافندگان و برای توسعه صنعت فرش استان کرمان برنامه ریزی می کند.

کد مطلب 4499758

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    نظرات

    • پرسام IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه با شناختی که از مسئولین کرمان جز زمان استانداری جناب مهندس رزم حسینی پیدا کرده ام امکان نداره که برای بهمن 98 آماده بشه برای سه سال بعد از 98 هم آماده نمیشه.چون دل به کار عملی نمی دین...

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