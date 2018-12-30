باغ موزه فرش کرمان دهه فجر سال ۹۸ آماده بهره برداری شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی عصر یکشنبه در دیدار با معاون وزارت صمت و رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: مرمت ساختمان سابق فرش در خیابان باستانی پاریزی کرمان با هماهنگی استان، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و کمک میراث فرهنگی استان ظرف یک سال آینده انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه باید ۲۲ بهمن سال آینده افتتاح شود، افزود: ۵۰ درصد هزینه مرمت توسط استانداری کرمان و ۵۰ درصد توسط مرکز ملی فرش ایران به نحوی تامین می شود که باعث تاخیر در اجرای پروژه نشود.

وی ادامه داد: ساختمان مرکز ملی فرش در کرمان بعد از مرمت به عنوان باغ موزه فرش استان کرمان مورد استفاده قرار می گیرد.

وی گفت: باغ موزه فرش استان کرمان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اداره خواهد شد.

استاندار کرمان گفت: توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با کمک میراث فرهنگی مرمت و تجهیز شده و این مکان به عنوان باغ موزه فرش، فعال خواهد شد.

وی اظهار داشت: مقرر شد کارگروه فرش استان کرمان براساس دستورالعمل هایی که توسط مدیرعامل مرکز ملی فرش تا اواسط بهمن ماه به استان ابلاغ خواهد شد تشکیل می شود.

فدایی گفت: بر این اساس برای حل مشکلات فرش از جمله بیمه بافندگان و برای توسعه صنعت فرش استان کرمان برنامه ریزی می کند.