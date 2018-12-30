آنچه به دنبال ورود فرد سلاح به دست در فرودگاه جده عربستان رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات فرودگاهی در جده عربستان از توقف پروازها در باند مرکزی این فرودگاه به دنبال نفوذ فردی مجهول الهویه به آن خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ مقامات امنیتی فرودگاه جده متوجه نفوذ فردی ناشناس در ساعت ۷:۴۷ صبح روز شنبه هنگام گشت زنی امنیتی شدند. این فرد در حال عبور از گذرگاه ویژه هواپیماها به سوی باند مرکزی بود. وی مضطرب بود و هنگام دستگیری به لکنت زبان افتاد و همراه وی تلفن همراه و سلاح اسباب بازی پلاستیکی و مبلغی پول، عطر و مقادیر طلا بود.

مقامات امنیتی فرودگاه بلافاصله اقدام به بستن باند مرکزی پس از هماهنگی با برج مراقبت به منظور تامین سلامت پروازی کردند.

مقامات امنیتی پس از تسلیم این فرد به واحد امنیتی و مسئولان تامین امنیت فرودگاه، اقدام به جستجوی گسترده در باند و گذرگاه ویژه هواپیماها کردند تا از سلامت و خالی بودن آن از هرگونه شی مشکوک مطمئن شوند.