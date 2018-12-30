هاشم میرزاخانی برای سرپرستی «تصویر شهر» حکم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه «تصویر شهر»، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران طی حکمی هاشم میرزاخانی را بهعنوان سرپرست موسسه تصویر شهر» منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: «انتظار میرود در راستای اساسنامه با مساعدت اعضای محترم هیات مدیره و با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله، بهرهگیری از نیروهای اندیشمند و صاحب نظر و با سازماندهی هوشمندانه تمام امکانات و منابع در اختیار به همراه برنامهریزی اصولی و هدفمند نسبت به تحقق ماموریتهای موسسه اقدام نمایید.»
هاشم میرزاخانی در کارنامه کاری خود مسئولیتهای مختلفی از جمله رییس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، مشاور ویژه ریس سازمان سینمایی و سمعی و بصری کشور و... را دارد.
موسسه تصویر شهر از جمله موسسات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که تولید محصولات سینمایی و تلویزیونی، اداره پردیسهای سینمایی شهرداری تهران و برگزاری جشنواره بینالمللی فیلم شهر را در دستور کار دارد.
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