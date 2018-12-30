  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۸

از سوی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری؛

هاشم میرزاخانی برای سرپرستی «تصویر شهر» حکم گرفت

هاشم میرزاخانی برای سرپرستی «تصویر شهر» حکم گرفت

طی حکمی از سوی سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، هاشم میرزاخانی سرپرست موسسه «تصویر شهر» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه «تصویر شهر»، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران طی حکمی هاشم میرزاخانی را به‌عنوان سرپرست موسسه تصویر شهر» منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: «انتظار می‌رود در راستای اساس‌نامه با مساعدت اعضای محترم هیات مدیره و با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و تلاش در انجام امور محوله، بهره‌گیری از نیروهای اندیشمند و صاحب نظر و با سازماندهی هوشمندانه تمام امکانات و منابع در اختیار به همراه برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند نسبت به تحقق ماموریت‌های موسسه اقدام نمایید.»

هاشم میرزاخانی در کارنامه کاری خود مسئولیت‌های مختلفی از جمله رییس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، مشاور ویژه ریس سازمان سینمایی و سمعی و بصری کشور و... را دارد.

موسسه تصویر شهر از جمله موسسات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که تولید محصولات سینمایی و تلویزیونی، اداره پردیس‌های سینمایی شهرداری تهران و برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم شهر را در دستور کار دارد.

کد مطلب 4499762
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها