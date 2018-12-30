اعضای کمیسیون بودجه در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند

مهدی فرشادان در گفتگو با خبرنگار مهر،به تشریح مباحث مطرح شده در کمیسیون متبوعش پرداخت و گفت: امروز اعضای کمیسیون بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ انتخاب شدند.



وی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید ۹ نفر از اعضای کمیسیون بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه های سنواتی عضو باشند، در واقع استخوان بندی اصلی کمیسیون تلفیق با اعضای کمیسیون بودجه است.



نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون بودجه کاندیدای عضویت در کمیسیون تفلیق بودجه سال ۹۸ شدند و با رای گیری که صورت گرفت، این ۹ نفر انتخاب شدند.



فرشادانگفت: بنا بر رای اعضای کمیسیون، غلامرضا تاجگردون، عبدالرضا مصری، محمدمهدی مفتح، جهانبخش محبی نیا، محمد فیضی، هادی قوامی، حسن سلیمانی، سیدمهدی فرشادان و عزت الله یوسفیان ملا به عنوان نماینده کمیسیون بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ حضور خواهند داشت.



عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهارداشت: در نشست عصر امروز به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ ورود نکردیم.