حمایت کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از ۸۱ بیمار خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کمیته امداد، نجف علی حیدری گفت: تأمین سلامت روانی بیماران و کاهش دغدغه‌های آن‌ها در پرداخت هزینه‌های درمان از رویکردهای مهم و اساسی کمیته امداد است.

حیدری بابیان اینکه ۸۱ بیمار خاص تحت حمایت کمیته امداد استان هستند، افزود: ۱۱ نفر از مجموع این بیماران تحت پوشش بیمه امداد و مابقی از خدمات بیمه درمانی سایر سازمان‌ها بهره‌مند می‌شوند.

قائم‌مقام کمیته امداد استان با اشاره به حمایت این نهاد از ۴۷۵ بیمار صعب‌العلاج استان، بیان کرد: هزینه‌های شیمی‌درمانی و پرتودرمانی این بیماران در صورت داشتن کارت درمان کمیته امداد به صورت کامل از سوی این نهاد پرداخت می‌شود و در صورت استفاده از بیمه سایر مؤسسات درمانی در زمینه پرداخت فرانشیز به آن‌ها کمک می‌شود.