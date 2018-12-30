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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۴۴

روز سه شنبه؛

معاون اول رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان سفر می‌کند

معاون اول رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان سفر می‌کند

معاون اول رییس جمهور به منظور بررسی مسائل و مشکلات استان سیستان و بلوچستان روز سه شنبه به این استان سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور به منظور بررسی مسائل و مشکلات استان سیستان و بلوچستان روز سه شنبه به این استان سفر خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری همچنین در این سفر از نمایشگاه دستاوردهای استان در شهرستان قصر قند نیز بازدید خواهد کرد.

در حاشیه این بازدید میان دستگاه های مختلف تفاهمنامه های همکاری برای رفع مسائل و مشکلات استان و تسریع در روند توسعه استان نیز به امضا خواهد رسید.

معاون اول رییس جمهور در ادامه این سفر یک روزه با جمعی از معتمدین و نخبگان شهرستان ایرانشهر دیدار و سپس در نشست هم اندیشی با کارآفرینان استان در شهر زاهدان شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 4499769

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    نظرات

    • محمدبهرامى بلوچ IR ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
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      جاده چابهار به زاهدان و چابهار به بم دو طرفه است كشش ندارد و آمار تلفات بالاست و كشش بارهاى كشتى‌ها را ندارد دستور فرمايند آزادراه شود تا كشورهاى ديگه حمل جاده‌اى را استقبال كنند

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