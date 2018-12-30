ملت با بصیرت ایران متوجه فتنه شوم دشمن در سال ۸۸ شدند

حجت الاسلام سید صادق طباطبایی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۹ دی روز ایثار و بصیرت است، بعد از فتنه ۸۸ مردم با حضور یکپارچه خود از اصل نظام حمایت و توطئه های دشمن را کور کردند.

وی افزود: مردم توانستند نا امنی که در سال ۸۸ ایجاد شد با حرکت یکپارچه و خود جوشش خود در دفاع از نظام خنثی کنند و ۹ دی به عنوان نشان دیگری بر بصیرت مردم ایران در تاریخ ثبت شد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که رهبر انقلاب گفتند، ۹دی یوم الله نام گرفت، این روز به این دلیل روز بصیرت است که در سال ۸۸ دشمنان جمهوری اسلامی تمام همتشان را برای به هم ریختن اوضاع اجتماعی ایران از رهگذر انتخاب بکار بستند و فتنه هایی را طراحی کردند اما ملت ایران با بصیرت بی بدیل خود متوجه موضوع شدند.

حضور پرشور مردم در صحنه موجب ناامیدی دشمنان شد

حجت الاسلام طباطبایی نژاد تصریح داشت: حرکت یکپارچه مردم موجب شد تا دشمنان همچون گذشته از به ثمر رسیدن نقشه های پلید خود نا امید بشوند و از طمع داشتن به جمهوری اسلامی ایران دست بکشند.

وی همچنین ابراز داشت: دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم دشمنی خود را با این نظام ادامه داده اند اما خوشبختانه هر کجا مشکلی ایجاد کردند با تدبیر رهبر انقلاب و با حضور مردم توطئه های آنها نقش بر آب شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: پشتوانه محکم جمهوری اسلامی خود مردم هستند که با بصیرت فوق العاده و دین مداری جلوی دنیای استکبار ایستادگی کرده اند هر چند دشمنان از به کار بستن تمامی حربه های ممکن برای گزند زدن به جمهوری اسلامی کوتاهی نمی کنند.

حجت الاسلام طباطبایی نژاد با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: می بینیم که دشمنان برای اینکه مردم دست از نظامشان بردارند آنها را تحت فشار اقتصادی قرار داده اند و قصد مایوس کردن مردم را دارند، اما دین داری و ولایت مداری مردم ایران از یک سو این اجازه را از دشمن سلب کرده است و موجب حمایت مردم از این نظام مقدس شده است.

وی اضافه کرد: مسئولان از تمام ظرفیت هایی که وجود دارد برای خدمت به مردم کوتاهی نکنند هر چند محرومیت ها و محدودیت هایی در کشور وجود دارد.