انتقاد از صادرات فرش کرمان به نام مناطق دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته دست پاک عصر یکشنبه در ملاقات با استاندار کرمان گفت: در گذشته گزارشی از سازمان صمت در مورد باغ موزه فرش استان ارائه شده بود که مالکیت برعهده مرکز ملی فرش است.

دست پاک ادامه داد: مرکز ملی فرش ایران بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای مرمت ساختمان مرکز ملی فرش در کرمان را بر عهده می گیرد.

وی افزود: یکی از کشورهای رقیب ایران و استان کرمان، کمپانی هند شرقی است که طرح و نقش فرش ملی ایرانی را استفاده می کند.

وی گفت: کرمان جزو استان های تاثیرگذار در دنیا است و فرش دستباف کرمان در دنیا دارای شناسنامه است.

دست پاک عنوان کرد: فرش دستباف کرمان باعث قابلیت های بزرگ استان می شود و نباید به جایی برسد که به نام تهران یا آذربایجان شرقی صادر شود.

معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت در ادامه به بحث بیمه قالی بافان پرداخت و تاکید کرد: از ۴۰ هزار نفری که دارای کارت قالی بافی هستند فقط ۱۵ هزار نفر بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی گفت: استانی که اینقدر فرش دارد چرا باید فرشش منسوخ شود.

دست پاک با بیان اینکه چهار فرش دستباف ثبت جهانی شده است؛ گفت: در استان کرمان باید فرش در ادارات به عنوان تبلیغ باشد و در این زمینه سرمایه گذاری شود.