بررسی روابط اقتصادی ایران با سوریه و عراق در کمیسیون امنیت ملی

علی نجفی خوشرودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار داشت: معاون اقتصاد وزارت امورخارجه و چند تن از مدیران و دستگاههای ذیربط در جلسه امروز حضور یافتند.

وی افزود: در این جلسه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: همچنین در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه با ظرفیت ها و موانع پیش رو ارائه شد.

نجفی خوشرودی بیان کرد: اهمیت توسعه روابط ایران با این کشورها و حمایت بیشتر از صدور خدمات فنی و مهندسی در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حجم مبادلات تجاری، افزایش هماهنگی دستگاههای اقتصادی در این زمینه، تسریع در اتمام شبکه های زیرساختی بویژه در روابط با عراق از جمله دیگر مباحثی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.