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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

سرپرست استانداری خراسان رضوی:

کتابخانه های عمومی مسیری برای ارتقاء فرهنگ مردم است

کتابخانه های عمومی مسیری برای ارتقاء فرهنگ مردم است

مشهد- سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت: کتابخانه های عمومی مسیری برای رشد فرهنگ و افزایش آگاهی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان میرزایی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم منطقه گلشهر مشهد اظهارکرد: کتابخانه های عمومی به دلیل دسترسی آسان برای همه اقشار،فرصت یکسان را برای همه افراد فراهم می کند تا از این ظرفیت ها برای ارتقا تحصیلی ، اندیشه ای و رشد و تقویت روحی و معنوی خود استفاده کنند. 

وی افزود: کتابخانه های عمومی  از پایه های رشد و شکوفایی اندیشه به شمار می روند زیرا انسان با قرارگیری در این محیط به تفکر وادار می شود و می تواند آگاهی خود را نسبت به موضوعات مختلف افزایش دهد. 

سرپرست استانداری خراسان رضوی بیان کرد: فعالیت کتابخانه ها در ایجاد مسیری برای رشد فرهنگی افراد مهم بوده و ارتقا دانایی وآگاهی جامعه از جمله مهمترین کاربردهای این مجموعه هاست. 

میرزایی اظهارکرد: در این راستا باید تعداد کتابخانه های عمومی در نقاط مختلف بویژه کم برخوردار ، روستاها و غیره افزایش یابد زیرا می تواند  می تواند زمینه دسترسی  مردم را به کتاب به عنوان بهترین یار و همدم انسان فراهم کند.

وی ادامه داد : باید یکی از مراکز تمرکز برای توسعه کتابخانه های عمومی مناطق حاشیه مشهد باشد تا ساکنان این مناطق از این ظرفیت بتوانند استفاده کنند.

کد مطلب 4499782

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