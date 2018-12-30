کتابخانه های عمومی مسیری برای ارتقاء فرهنگ مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان میرزایی بعدازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه عمومی شهدای مدافع حرم منطقه گلشهر مشهد اظهارکرد: کتابخانه های عمومی به دلیل دسترسی آسان برای همه اقشار،فرصت یکسان را برای همه افراد فراهم می کند تا از این ظرفیت ها برای ارتقا تحصیلی ، اندیشه ای و رشد و تقویت روحی و معنوی خود استفاده کنند.

وی افزود: کتابخانه های عمومی از پایه های رشد و شکوفایی اندیشه به شمار می روند زیرا انسان با قرارگیری در این محیط به تفکر وادار می شود و می تواند آگاهی خود را نسبت به موضوعات مختلف افزایش دهد.

سرپرست استانداری خراسان رضوی بیان کرد: فعالیت کتابخانه ها در ایجاد مسیری برای رشد فرهنگی افراد مهم بوده و ارتقا دانایی وآگاهی جامعه از جمله مهمترین کاربردهای این مجموعه هاست.

میرزایی اظهارکرد: در این راستا باید تعداد کتابخانه های عمومی در نقاط مختلف بویژه کم برخوردار ، روستاها و غیره افزایش یابد زیرا می تواند می تواند زمینه دسترسی مردم را به کتاب به عنوان بهترین یار و همدم انسان فراهم کند.

وی ادامه داد : باید یکی از مراکز تمرکز برای توسعه کتابخانه های عمومی مناطق حاشیه مشهد باشد تا ساکنان این مناطق از این ظرفیت بتوانند استفاده کنند.