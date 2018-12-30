سرپرست صداوسیمای مرکز کیش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استانهای سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون امور استانهای صداوسیما در حکمی سید حمید طاهری را بهعنوان سرپرست صدا و سیمای مرکز کیش منصوب کرد.
در حکم معاون امور استانهای رسانه ملی آمده است: از شما میخواهم با جدیت، نظارت موثر و کارآمد، حوزه مآموریتتان را مدیریت و اداره کنید و از همه معاونان، مدیران و کارکنان مرکز هم انتظار دارم نهایت همکاری و همراهی را با جنابعالی به عمل آورند.
در بخش دیگری از حکم دارابی از تلاشها و خدمات علیرضا نجابت در سمت مدیریت قبلی مرکز کیش قدردانی شده است.
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