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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۳

از سوی دکتر دارابی؛

سرپرست صداوسیمای مرکز کیش منصوب شد

سرپرست صداوسیمای مرکز کیش منصوب شد

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما در حکمی، سید حمید طاهری را به سمت سرپرست صداوسیمای مرکز کیش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، علی دارابی معاون امور استان‌های صداوسیما در حکمی سید حمید طاهری را به‌عنوان سرپرست صدا و سیمای مرکز کیش منصوب کرد.

در حکم معاون امور استان‌های رسانه ملی آمده است: از شما می‌خواهم با جدیت، نظارت موثر و کارآمد، حوزه مآموریت‌تان را مدیریت و اداره کنید و از همه معاونان، مدیران و کارکنان مرکز هم انتظار دارم نهایت همکاری و همراهی را با جنابعالی به عمل آورند.

در بخش دیگری از حکم دارابی از تلاش‌ها و خدمات علیرضا نجابت در سمت مدیریت قبلی مرکز کیش قدردانی شده است.

کد مطلب 4499786
عطیه موذن

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