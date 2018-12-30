ترامپ پیشتر تمایل داشت از افغانستان خارج شویم

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کلی» رئیس مستعفی ستاد کارکنان کاخ سفید امروز یکشنبه در مصاحبه ای با روزنامه «لس‌آنجلس تایمز» اعلام کرد: مهاجران غیرقانونی اکثراً آدم های بدی نیستند؛ به نحوی که بسیاری از آن ها فریب قاچاقچیان را خورده و به این مسیر گام برمی دارند.

رئیس مستعفی ستاد کارکنان کاخ سفید با اشاره به فشارهای ترامپ بر مقامات آمریکا برای انجام کارهای مورد نظر وی حتی به صورت غیرقانونی، ادامه داد: اکنون برای آن ها دلسوزی می کنم ؛ به ویژه برای کودکان.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: ترامپ از ابتدا که من کار را تحویل گرفتم تمایل داشت از افغانستان خارج شویم.

«جان کلی» در ادامه با تلاش برای تبرئه خود در دوران تصدی خود در کاخ سفید افزود: من را باید بر اساس کارهایی که اجازه ندادم ترامپ انجام دهد باید سنجید، نه کارهایی که ترامپ انجام داده است.

رئیس مستعفی ستاد کارکنان کاخ سفید همچنین موضوع جداسازی کودکان از والدین آن ها در سیاست مهاجرتی ترامپ را نیز به گردن نگرفت و در این باره گفت: جف سشنز (دادستان مستعفی آمریکا) از ترامپ درخواست کرده بود که این تصمیم را بگیرد.