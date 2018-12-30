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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

فرمانده انتظامی کاشان:

سارقان منزل در کاشان حین سرقت دستگیر شدند

سارقان منزل در کاشان حین سرقت دستگیر شدند

کاشان - فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری سارقان منزل حین سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت عمل بالای پلیس و عملکرد مطلوب کارکنان این سازمان موجب شده است تا خواب از چشمان سارقان ربوده شود و بیم دستگیری هراس و ترس را بر دل آنان افکنده است.

سرهنگ علی پورکاوه ضمن اعلام دستگیری سارقان منزل در حین سرقت اظهار داشت: یکی از شهروندان کاشانی در مراجعه به منزلش متوجه حضور افرادی در حال سرقت شده  و بلافاصله با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت.

وی با بیان اینکه پس از اعلام این خبر ماموران کلانتری ۱۴ ناجی آباد کاشان مراتب شناسایی و دستگیری را در دستور کار قرار دادند، افزود: با حضور به موقع نیروهای پلیس و عکس العمل سریع آنان سه نفر سارق به نام های شهاب-ش ۲۷ ساله، ایمان-س ۳۰ ساله و کاظم-ح ۲۴ ساله را دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از یک عملیات ضربتی برای دستگیری این سارقان منزل خبر داد و ابراز داشت: متهمان پس از دستگیری برای انجام تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی شهرستان کاشان منتقل شدند.

پورکاوه گفت: همکاری مردم با پلیس عامل مهمی در توسعه امنیت پایدار است و از شهروندان درخواست می شود موارد مشکوک و فوریتی را با پلیس از طریق شماره تماس ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 4499790

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