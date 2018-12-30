حماسه نهم دی نقشه فتنه گران را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی بعدازظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی که در مصلی شهرستان فردیس برگزار شد، بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از خط قرمز آمریکا عبور کرد و مستقل شد، اظهار کرد: این مهم مسبب همه توطئه‌های آن‌ها شده است.

وی در ادامه بابیان اینکه فتنه ۸۸ یک اقدام از پیش تعیین‌شده بود، تأکید کرد: انتخابات ۸۸ تنها انتخاباتی بود که دشمنان حدود پنج ماه پیش از آن دست به فتنه عظیمی در کشور زدند.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه همه فکر می‌کنیم جنبش سبز تنها برای ایران بوده است، گفت: جنبش سبز همچون انقلاب‌های مخملی دیگر در کشورهای مختلف نیز برنامه‌ریزی‌شده بود.

به گفته سردار مولایی دشمن در سال ۸۸ برای براندازی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری کرد و در این راه سرمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام داد.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان برای ایجاد فتنه و تفرقه در کشور اقدام کرد، گفت: آن‌ها به برخی در داخل کشور آموزش دادند آن‌ها به این فتنه امیدوار بودند و معتقد بودند می‌تواند وارد بدنه انقلاب شوند.

فرمانده سپاه استان البرز بابیان اینکه دشمنان به دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، گفت: دشمنان در فتنه ۸۸ خیال کردند که کار نظام و انقلاب تمام‌شده است، اما حضور مردم و سرکوب کردن فتنه گران تمام نقشه‌های آن‌ها را نقش بر آب کرد.

وی بابیان اینکه دشمن با تمام توان و نیروی داخلی و خارجی امیدوار شده بود که می‌تواند علیه جمهوری اسلامی حمله نظامی کند، افزود: ملت ایران با یک حرکت انقلابی و یک کار بسیار بزرگ توانستند فتنه آن‌ها را سرکوب کنند.