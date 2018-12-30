۹ دی نماد حضور جدی مردم با بصیرت ایران در صحنه سیاسی کشور است

مرتضی صفاری نطنزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه باشکوه ۹ دی ماه نماد حضور جدی مردم با بصیرت در صحنه سیاسی کشور است که مردم انقلابی ایران در این روز به جهانیان ثابت کردند که در ولایتمداری و دفاع از ارزشهای نظام با غیرتمندی سنگ تمام می‌گذارند.

وی افزود: مردم در این روز به توطئه های رنگارنگ دشمن پاسخ دادند و بساط توطئه گران و فتنه گران داخلی و خارجی را که پیرامون انتخابات سال ۸۸ در جامعه تردید و ابهام ایجاد کرده بودند و از این طریق قصد ضربه زدن به نظام را داشتند جمع کردند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: در حال حاضر نیز شاهد توطئه‌های جدید استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار و عوامل منطقه ای و داخلی آنها هستیم که مردم همواره باید با هوشیاری و بصیرت با این مسائل برخورد کنند.

وی تأکید کرد: حتما مردم آگاه، ولایت مدار و با بصیرت کشورمان سیلی محکمتری در این دوره بر صورت توطئه گران خواهند زد.

صفاری نطنزی ابراز داشت: خوشبختانه کشور ایران با فرماندهی و رهبری بیدار و هوشیار رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای از این پیچ تاریخی نیز به سلامت عبور کرده و همانند گذشته جمهوری اسلامی ایران سربلندتر و مقتدرتر در منطقه و جهان ظاهر خواهد شد.