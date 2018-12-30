  1. استانها
  2. البرز
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

امام‌جمعه فردیس:

فضای مجازی نیازمند مدیریت است/جنگ رسانه‌ای را جدی بگیریم

فضای مجازی نیازمند مدیریت است/جنگ رسانه‌ای را جدی بگیریم

فردیس - امام‌جمعه فردیس با اشاره به اینکه فضای مجازی نیازمند مدیریت است، گفت: جنگ رسانه‌ای را جدی بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی عصر یکشنبه در همایش بزرگ ۹ دی که در مصلی شهرستان فردیس برگزار شد، بابیان اینکه در نهم دی‌ماه سال ۸۸ یک حرکت خودجوش مردمی کار فتنه گران را تمام کرد، اظهار کرد: این حرکت نشان داد که ممکن است امنیت کشور توسط افرادی مخدوش شود اما در همه حال مردم آگاه، انقلابی و بصیر کشور از آرمان‌ها و اهداف انقلاب دفاع می‌کنند.

وی در ادامه بابیان اینکه حماسه نهم دی نشان داد که باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و به جنگ رسانه‌ای اهمیت دهیم، عنوان کرد: دشمنان از هیچ تلاشی برای از بین بردن کشور فروگذار نیستند.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه نباید کسانی که در داخل هستند به دشمنان کمک کنند، گفت: سال ۸۸ شاهد افرادی در داخل بودیم که با دشمنان همکاری می‌کردند و این مهم بر لزوم بصیرت افزایی و آگاهی بخشی تأکید دارد.

ایمانی بابیان اینکه ملت آگاه و دانای جمهوری اسلامی تا خون در رگ‌های خوددارند، از انقلاب حمایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که اگر بخواهند اقدامی علیه جمهوری اسلامی کنند، با این ملت روبه‌رو خواهند شد.

کد مطلب 4499797

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها