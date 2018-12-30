به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی عصر یکشنبه در همایش بزرگ ۹ دی که در مصلی شهرستان فردیس برگزار شد، بابیان اینکه در نهم دی‌ماه سال ۸۸ یک حرکت خودجوش مردمی کار فتنه گران را تمام کرد، اظهار کرد: این حرکت نشان داد که ممکن است امنیت کشور توسط افرادی مخدوش شود اما در همه حال مردم آگاه، انقلابی و بصیر کشور از آرمان‌ها و اهداف انقلاب دفاع می‌کنند.

وی در ادامه بابیان اینکه حماسه نهم دی نشان داد که باید فضای مجازی را مدیریت کنیم و به جنگ رسانه‌ای اهمیت دهیم، عنوان کرد: دشمنان از هیچ تلاشی برای از بین بردن کشور فروگذار نیستند.

امام‌جمعه فردیس بابیان اینکه نباید کسانی که در داخل هستند به دشمنان کمک کنند، گفت: سال ۸۸ شاهد افرادی در داخل بودیم که با دشمنان همکاری می‌کردند و این مهم بر لزوم بصیرت افزایی و آگاهی بخشی تأکید دارد.

ایمانی بابیان اینکه ملت آگاه و دانای جمهوری اسلامی تا خون در رگ‌های خوددارند، از انقلاب حمایت می‌کنند، خاطرنشان کرد: دشمنان باید بدانند که اگر بخواهند اقدامی علیه جمهوری اسلامی کنند، با این ملت روبه‌رو خواهند شد.