به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در هفدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا آماده می کنند شامگاه امروز یکشنبه تمریناتش را در کمپ اسپایر قطر زیر نظر کادر فنی پیگیری کرد.

تمرین ملی پوشان ایران در شرایطی برگزار شد که اطراف زمین را مثل روزهای گذشته با پارچه های سیاه رنگ پوشیده اند و بیش از 10 نفر مسئول رصد اطراف زمین و نقاط مرتفع مشرف به زمین تمرین هستند تا کسی از برنامه های تیم ملی تصویربرداری نکند.

علیرضا جهانبخش نزدیک به 45 دقیقه در زمین چمن تمرین مجاور اختصاصی تمرین کرد. وی پس از دقایقی در جمع ملی پوشان حاضر شد و سپس راهی سالن وزنه شد تا تمریناتش را ادامه دهد. وی از مصدومیت رنج می برد و در حال آماده کردن برای بازگشت به تمرینات گروهی است.

بازیکنان در ابتدای تمرین کار با توپ و کششی را انجام دادند که کری در بین بازیکنان گرم بود. کی روش و آقاجانیان هم در این بخش از تمرین کنار ملی پوشان بودند. بازیکنان تیم ملی بعد از این بخش تمرینات کششی را زیر نظر مک درموت انجام دادند.

روحیه بازیکنان بالاست و کی روش هم شوخی های بیشتری با بازیکنانش انجام می دهد تا روحیه شاگردانش را در بهترین شرایط نگه دارد.