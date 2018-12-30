به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان علیزاده عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح سالن چندمنظوره ۹ دی شهرستان فردیس، بابیان اینکه این سالن بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد و نیم میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده است، اظهار کرد: این سالن حدوداً یک هزار متر است و امکانات کافی را برای ورزش‌های مختلفی ازجمله فوتبال، بسکتبال، والیبال و غیره رادار است.

وی در ادامه بابیان اینکه یک سالن ورزشی نیمه‌کاره در مشکین‌دشت وجود دارد، تأکید کرد: سپاه ناحیه امام رضا (ع) شهرستان فردیس در راستای ساخت این سالن اقداماتی انجام داده است، در نظر داریم هرچه سریع‌تر آن را به بهره‌برداری برسانیم.

فرمانده سپاه فردیس در بخش دیگری با اشاره به اهمیت ورزش در جامعه، بیان کرد: افزایش سرانه‌های ورزشی و مطرح کردن قهرمانان ورزشی ازجمله اقداماتی است که با انجام آن‌ها شاهد رشد و شکوفایی جامعه جوان خواهیم بود.