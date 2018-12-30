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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۳۵

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد

زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شد

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۲۹ تیر ماه سال آینده را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، عبدالبدیع صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور ۲۹ تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

این درحالیست که قرار بود این انتخابات در ۳۱ فروردین ماه سال آتی برگزار شود.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یکشنبه با شرکت در یک نشست خبری در کابل در این خصوص گفت: انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای شهر و انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت غزنی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری درتاریخ مذکور برگزار خواهند شد.

این کمیسیون اعلام کرده که نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان نیز تا هفته آینده نهایی و اعلام خواهد شد.

این د رحالیست  که انتخابات پارلمانی افغانستان روزهای ۲۸ و ۲۹ مهر ماه سال جاری برگزار شد؛ اما هنوز نتایج آن اعلام نشده است.

کد مطلب 4499808

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