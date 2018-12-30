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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

در دومین نشست آموزش بینش ولایی مطرح شد

هر قدر نسبت به جامعه احساس مسئولیت دارید، همان‌قدر مسلمانید

هر قدر نسبت به جامعه احساس مسئولیت دارید، همان‌قدر مسلمانید

حجت الاسلام فخریان در دومین نشست آموزش بینش ولایی که با محوریت خوانش کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» برگزار می‌شود گفت: مسلمان بودن و مسوول بودن لازم و ملزوم هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دومین نشست «آموزش بینش ولایی»، با محوریت کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه از ساعت ۱۵ در سالن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار شد.

این سلسله جلسات با تدریس حجت الاسلام و المسلمین فخریان برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن تدریس کتاب اول طرح تبیین منظومه فکری رهبر انقلاب است و ضمن آن مخاطبان این جلسه با چیستی و چرایی طرح تبیین آشنا خواهند شد.

نخستین جلسه از این نشست هفته گذشته با طرح موضوعاتی «انسان موجودی با ظرفیت‌های نامتناهی»، «دینا محل ظهور ظرفیت‌های نامتناهی انسان»، «خداوند، متولی هدایت و تحقق فعلیت در انسان»، «دین، وسیله بالفعل شدن و هدایت انسان»، «انبیا، مجریان دین»، «دنیا، محل و بستر تکامل انسان»، «هدف دین، آباد کردن دنیا و رساندن آدمی به آخرتی آبادتر»، «معرفی وجوه اجتماعی دین اسلام»، «آسیب‌شناسی دین‌داری غیراجتماعی» و... هفته پیش برگزار شده بود و امروز جلسه دوم این سلسله‌نشست‌ها برگزار شد.

 حجت الاسلام فخریان در نشست امروز با بیان اینکه مسلمان بودن و مسوول بودن با یکدیگر لازم و ملزوم هستند، افزود: ما به همان میزان که احساس مسوولیت داریم، به همان اندازه مسلمانیم.

وی اظهار کرد: یک انسان اسلامی و عالِم مسلمان کسی است که وارد میدان می‌شود و سعی می‌کند غریق را بگیرد و نجات دهد. عالم اسلامی ترسی ندارد و زره مناسب در برابر آسیب‌ها را بر تن کرده است و فعالانه به میدان عمل وارد می‌شود.  

حجت الاسلام فخریان با بیان اینکه زره مناسب در مقابل آسیب گناه، «تقوا» است، اظهار کرد: مهمترین دلیلی که ما بعد از پیامبر، امام لازم داریم و بعد از امام نیاز به ولی فقیه داریم  این است که کارکرد ولایت رام کردن نفس انسان و ارتقای او به مرحله تقوا است.

وی در ادامه گفت: امام صادق(ع) در طول حیات شریفشان همواره از مناظره‌های علمی و نشست‌های که به تبیین آموزه‌های الهی کمک می‌کرد، پشتیبانی می‌کردند. ما هم باید در کنار تلاش برای آگاه کردن خود، از انسانهایی که مردم را نسبت به آموزه‌های هدایت و دین خدا آشنا می‌کنند. حمایت کنیم. این همان کار تشکیلاتی است و نشکیل جبهه حق، معنایش همین است.

حجت السلام فخریان با اشاره به بخشی از فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم کار تشکیلاتی در مساجد، عنوان کرد: اگر با نیت آگاه‌سازی مردم نسبت به آموزه‌های هدایت الهی و حمایت از سخن حق به مساج بروید، آن مسجد سنگر است.

وی ادامه داد: هر کسی هر شبهه‌ای دارد باید آن شبهه‌ها را در این مساجد حل کند؛ شما باید از امام جماعت مساجد محل خود بخواهید و مطالبه کنید؛ به آنها بگویید این فرمایشات رهبری را بخواند و مردم را نسبت به مسیر حق و هدایت آگاه سازد. اساساً طلبه تراز انقلابی کسی است که این کار را انجام بدهد و شما باید در این زمینه مطالبه‌گر باشید.

 وی با بیان اینکه این آگاه‌سازی و تبیین کردن آموزه‌های هدایت، فلسفه حوزه‌های علمیه است.، افزود: حوزه علمیه اساسا کارکردش این است که آموزه‌های هدایت الهی را برای مردم تبیین کند. مقام معظم رهبری می‌فرمایند حوزه‌ها و طلبه‌ها اول باید این آموزه‌ها را خوب به دست بیاورند و فهم کنند، سپس آنها را برای مردم تبیین کنند. به عبارتی حوزه‌های علمیه آموزه‌ها را از قرآن می‌گیرند و تبیین می‌کنند و آن را به مردم پس می‌دهند. این همان تکلیف حوزه‌های علمیه بوده و هست.

حجت السلام فخریان در پایان با اشاره به احساس مسئولیت عالمان اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین عالم اسلامی هیچ‌گاه از جامعه فرار نمی‌کند، گوشه‌گیری ندارد و انزواطلب نمی‌شود. عالم اسلامی هم صرفاً به کسانی که دارای لباس روحانیت هستند اطلاق نمی‌شود، صرفاً عمامه به سرها عالم اسلامی نیستند؛ بلکه هر کسی که در تبیین آموزه‌های هدایت و دین الهی تلاش و مجاهده می‌کند عالِم اسلامی است و شما هم می‌توانید این نقش را داشته باشید.

کد مطلب 4499814
علیرضا جباری دارستانی

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