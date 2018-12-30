به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، دومین نشست «آموزش بینش ولایی»، با محوریت کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» امروز یکشنبه ۹ دیماه از ساعت ۱۵ در سالن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار شد.
این سلسله جلسات با تدریس حجت الاسلام و المسلمین فخریان برگزار میشود و هدف از برگزاری آن تدریس کتاب اول طرح تبیین منظومه فکری رهبر انقلاب است و ضمن آن مخاطبان این جلسه با چیستی و چرایی طرح تبیین آشنا خواهند شد.
نخستین جلسه از این نشست هفته گذشته با طرح موضوعاتی «انسان موجودی با ظرفیتهای نامتناهی»، «دینا محل ظهور ظرفیتهای نامتناهی انسان»، «خداوند، متولی هدایت و تحقق فعلیت در انسان»، «دین، وسیله بالفعل شدن و هدایت انسان»، «انبیا، مجریان دین»، «دنیا، محل و بستر تکامل انسان»، «هدف دین، آباد کردن دنیا و رساندن آدمی به آخرتی آبادتر»، «معرفی وجوه اجتماعی دین اسلام»، «آسیبشناسی دینداری غیراجتماعی» و... هفته پیش برگزار شده بود و امروز جلسه دوم این سلسلهنشستها برگزار شد.
حجت الاسلام فخریان در نشست امروز با بیان اینکه مسلمان بودن و مسوول بودن با یکدیگر لازم و ملزوم هستند، افزود: ما به همان میزان که احساس مسوولیت داریم، به همان اندازه مسلمانیم.
وی اظهار کرد: یک انسان اسلامی و عالِم مسلمان کسی است که وارد میدان میشود و سعی میکند غریق را بگیرد و نجات دهد. عالم اسلامی ترسی ندارد و زره مناسب در برابر آسیبها را بر تن کرده است و فعالانه به میدان عمل وارد میشود.
حجت الاسلام فخریان با بیان اینکه زره مناسب در مقابل آسیب گناه، «تقوا» است، اظهار کرد: مهمترین دلیلی که ما بعد از پیامبر، امام لازم داریم و بعد از امام نیاز به ولی فقیه داریم این است که کارکرد ولایت رام کردن نفس انسان و ارتقای او به مرحله تقوا است.
وی در ادامه گفت: امام صادق(ع) در طول حیات شریفشان همواره از مناظرههای علمی و نشستهای که به تبیین آموزههای الهی کمک میکرد، پشتیبانی میکردند. ما هم باید در کنار تلاش برای آگاه کردن خود، از انسانهایی که مردم را نسبت به آموزههای هدایت و دین خدا آشنا میکنند. حمایت کنیم. این همان کار تشکیلاتی است و نشکیل جبهه حق، معنایش همین است.
حجت السلام فخریان با اشاره به بخشی از فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر لزوم کار تشکیلاتی در مساجد، عنوان کرد: اگر با نیت آگاهسازی مردم نسبت به آموزههای هدایت الهی و حمایت از سخن حق به مساج بروید، آن مسجد سنگر است.
وی ادامه داد: هر کسی هر شبههای دارد باید آن شبههها را در این مساجد حل کند؛ شما باید از امام جماعت مساجد محل خود بخواهید و مطالبه کنید؛ به آنها بگویید این فرمایشات رهبری را بخواند و مردم را نسبت به مسیر حق و هدایت آگاه سازد. اساساً طلبه تراز انقلابی کسی است که این کار را انجام بدهد و شما باید در این زمینه مطالبهگر باشید.
وی با بیان اینکه این آگاهسازی و تبیین کردن آموزههای هدایت، فلسفه حوزههای علمیه است.، افزود: حوزه علمیه اساسا کارکردش این است که آموزههای هدایت الهی را برای مردم تبیین کند. مقام معظم رهبری میفرمایند حوزهها و طلبهها اول باید این آموزهها را خوب به دست بیاورند و فهم کنند، سپس آنها را برای مردم تبیین کنند. به عبارتی حوزههای علمیه آموزهها را از قرآن میگیرند و تبیین میکنند و آن را به مردم پس میدهند. این همان تکلیف حوزههای علمیه بوده و هست.
حجت السلام فخریان در پایان با اشاره به احساس مسئولیت عالمان اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین عالم اسلامی هیچگاه از جامعه فرار نمیکند، گوشهگیری ندارد و انزواطلب نمیشود. عالم اسلامی هم صرفاً به کسانی که دارای لباس روحانیت هستند اطلاق نمیشود، صرفاً عمامه به سرها عالم اسلامی نیستند؛ بلکه هر کسی که در تبیین آموزههای هدایت و دین الهی تلاش و مجاهده میکند عالِم اسلامی است و شما هم میتوانید این نقش را داشته باشید.
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