۹ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۷

با حضور نوبخت و زنگنه انجام شد؛

تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون اقتصاد مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون خبر داد.

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و رئیس سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: پس از ارائه گزارش نوبخت و زنگنه در مورد درآمدهای نفتی و مالیاتی، کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسه امروز همچنین حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بهرینی، رحیم زارع و محمد حسن نژاد از سوی کمیسیون اقتصاد برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند.

