تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون اقتصاد مجلس

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی کلیات لایحه بودجه سال ۹۸ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و رئیس سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: پس از ارائه گزارش نوبخت و زنگنه در مورد درآمدهای نفتی و مالیاتی، کلیات لایحه بودجه به تصویب رسید.

وی افزود: در جلسه امروز همچنین حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بهرینی، رحیم زارع و محمد حسن نژاد از سوی کمیسیون اقتصاد برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شدند.