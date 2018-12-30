شکست سایپا در سیرجان و پیروزی پیکان/ ورامین از پیام انتقام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ برتر والیبال روز یکشنبه در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که طی آن نتایج زیر رقم خورد:

شهرداری ورامین ۳ – پیام مشهد صفر

ورامینی ها توانستند در یک دیدار زیبا با ارائه نمایشی قاطعانه حریف قدرتمند خود پیام مشهد را شکست دهند. مشهدی ها در دور رفت اولین شکست را به تیم ورامینی تحمیل کرده بودند اما امروز در سه ست متوالی نتوانستند نمایش خوبی داشته باشند و با شکست ۳ بر صفر زمین را ترک کردند.

عقاب نهاجا یک – پیکان تهران ۳

پیکانی ها در دیدار با عقاب نهاجا موفق شدند یک برد با ارزش در زمین حریف کسب کنند. شاگردان ترکاشوند که جدی ترین دنبال کننده صدر جدول محسوب می شوند، در ست های اول و دوم و چهارم به برتری رسیدند اما در ست سوم برابر حریف خود شکست خوردند تا در نهایت با برد این بازی را به پایان برسانند و همچنان در رده دوم حضور داشته باشند.

خاتم اردکان ۳ – دورنای ارومیه یک

اردکانی ها هر چند در خانه برابر حریف خود غافلگیر شدند اما در ادامه مسابقه توانستند به بازی برگردند و با برد زمین را ترک کنند. خاتم اردکان بعد از شکست در ست اول، در سه ست متوالی به پیروزی رسید تا این دیدار خانگی را با برد به پایان برساند.

شهرداری ارومیه ۳ – شهرداری گنبد یک

یکی از حساس ترین بازی های هفته با برتری شهرداری ارومیه در خانه برابر شهرداری گنبد به پایان رسید. هر دو تیم در پایان ست دوم مسابقه برنده یک ست بودند اما در نهایت ارومیه توانست با حمایت هواداران خود برنده زمین را ترک کند تا برنده جدوال دو تیم پر تماشاگر لیگ برتر والیبال باشد.

سایپا یک – فولاد سیرجان ایرانیان ۳

فولاد سیرجان در خارج از خانه توانست یک نتیجه بسیار خوب برابر فولاد سیرجان ایرانیان کسب کند و برنده مسابقه باشد. فولاد سیرجان در این دیدار ست های اول، سوم و چهارم را به سود خود به پایان رساند تا یک برد شیرین در تهران و برابر حریف مدعی خود کسب کند و بزرگترین شگفتی هفته را رقم بزند.

کاله مازندران ۳ – شهرداری تبریز یک

کاله مازندران در روزی که هواداران پرشور خود را در اختیار نداشت، توانست شهرداری تبریز را شکست دهد. کاله در این دیدار ست های اول و دوم و چهارم را با برد به پایان رساند تا بعد از یک شکست تلخ در هفته اول مسابقات لیگ برتر دور برگشت، برد شیرینی در خانه کسب کند.

در این هفته از مسابقات تیم شهروند اراک با قرعه استراحت رو به رو بود.