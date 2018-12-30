اسامی افسران اطلاعاتی که در منبج به چنگ ارتش سوریه افتاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی منابع از افسران سرویس های اطلاعاتی عربی و خارجی که در محاصره ارتش سوریه در منبج قرار گرفته اند، پرده برداشتند.

بر اساس این گزارش اسامی این افراد عبارتند از؛

معتز اوغلانکان اوغلو از ترکیه

دیوید اسکات ونر از آمریکا

دیوید شلومو آرام از اسرائیل

محمد شیخ الاسلام التمیمی، محمد احمد الصبیان، عبدالمنعم فهد الحریج، احمد بن نوفل الدریج، محمد حسن السبیعی و حامد فهد الدوسری از قطر

اسلام سالم الزهران الحجلان، قاسم سعد الشمری و ایمن قاسم الثعالبی از سرویس اطلاعاتی عربستان

محمد الشافعی الادریسی از کشور مغرب

امجد قاسم الطیراوی از اردن