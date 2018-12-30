۳ سند شهرداری خرمشهر برای تامین قیر در رهن بانک قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فاخر ربیعی فر عصر امروز در حاشیه چهل و ششمین جلسه شورای شهر خرمشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهرداری و شورای شهر فعلی خرمشهر وارث بدهی های سنگینی از سال های گذشته شده و باعث شده است امروز در تامین قیر برای آسفالت معابر با مشکل نقدینگی مواجه باشیم.

وی به تصویب لایحه واگذاری سه سند از اسناد املاک متعلق به شهرداری خرمشهر برای رفع مشکل آسفالت خرمشهر اشاره کرد و گفت: این تصمیم با توجه به شرایط مالی موجود و از روی ناچاری اتخاذ شد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر در این رابطه توضیح داد: حساب شهرداری خرمشهر بسته است، و با توجه به نزدیکی سال نو و برای رفع مشکلات مردم در این روزها، شورای خرمشهر مجبورشد با قرار دادن سه سند از اسناد شهرداری به عنوان وثیقه بانکی برای تامین هزینه تهیه قیر موافقت کند.

ربیعی فر در ادامه از مسدود شدن حساب شهرداری خرمشهر به خاطر شکایت قضایی بدهکاران نیز خبر داد و اظهار کرد: این بدهی ها مربوط به تامین اجتماعی، مالیات و پیمانکاران طی سال های ۹۲ تا ۹۵ است که امروز به مطالبات سنگینی تبدیل شده و در اثر شکایت قضایی پیمانکاران طلبکار، به مسدود شدن حساب شهرداری خرمشهر منجر شده است.

وی مبلغ بدهی های شهرداری خرمشهر را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: شهرداری خرمشهر بیش از ۸۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی و حدود ۲۲ میلیارد تومن به مالیات بدهکار است که همین امر باعث شده شهردار و شورای شهر به جای چاره اندیشی برای رفع مشکلات شهری، به مرکز تسویه حساب طلبکاران تبدیل شود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر بر دیگر معضلات شهری خرمشهر و ناتوانی در رفع آنها به دلیل مشکلات مالی نیز تاکید کرد و افزود: یکی از مهمترین مشکلات شهری خرمشهر بحث سگ های ولگرد است که با توجه به منع قانونی اتلاف سگ های ولگرد، زنده گیری به عنوان تنها راهکار ارائه شده است اما هیچ کدام از سه ارگان نفت و گاز اروندان، بندر و دریانوردی خرمشهر و منطقه آزاد اروند نسبت به تعهد خود برای تامین مالی اقدامی نکرده و این مشکل همچنان باقی مانده است.

ربیعی فر در بخش دیگری از سخنان خود هر ادعایی مبنی بر مشکل اعضای شورای پنجم با شهردار خرمشهر را رد کرد و گفت: مشکلی میان اعضای شورای شهر و دارابی، شهردار خرمشهر وجود ندارد و بحث هایی که در صحن شورا انجام می شود تنها بحث های کاری است.

وی افزود: هر گونه مطبی پاسخ داده شده به شهردار در جلسه شورای شهر، با توجه به اصرار اعضای شورا برای رفع مشکل مطرح می شود و فنی و طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر در چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر ۱۰ لایحه بررسی که دو لایحه عودت داده شد و با بقیه لوایح موافقت شد.