به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم مسابقات شطرنج برق آسای جهان از امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز شد و علیرضا فیروزجا، پرهام مقصودلو، احسان قائم مقامی و سارا خادم الشریعه نمایندگان ایران در این مسابقات به رقابت با حریفان خود پرداختند تا پرونده هفتمین دوره رقابت های برق آسای جهان نیز بسته شود.

در رقابت های امروز و در بخش بانوان سارا خادم الشریعه موفق به کسب ۱۳ امتیاز از ۱۷ امتیاز ممکن شد تا برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران در رده دوم رقابت های برق آسای جهان قرار گیرد. در این مسابقات لاگنو از روسیه با ۱۳.۵ امتیاز قهرمان شد و تینجی لی از چین با ۱۲.۵ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.

خادم الشریعه با کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات برق آسا صاحب جایزه ۳۰ هزار دلاری شد.

لازم به یادآوری است که رقابت های سریع و برق آسای جهان از چهارم دی ماه در سن پترزبورگ روسیه آغاز شد که در بخش آزاد مسابقات سریع دوبوف از روسیه با ۱۱ امتیاز قهرمان شد، ممدیاروف از آذربایجان در رده دوم ایستاد و ناکامورا از آمریکا رده سوم را از آن خود کرد. در این مسابقات علیرضا فیروزجا از ایران ششم شد.

در بخش بانوان نیز عنوان قهرمانی به جو ونجون از چین رسید. سارا خادم الشریعه با کسب ۹ امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن نایب قهرمان شد و گوریاچکینا از روسیه عنوان سوم را از آن خود کرد.

«خادم الشریعه» در مجموع نفر اول مسابقات سریع و برق آسای جهان شد

سارا سادات خادم الشریعه با نایب قهرمانی در بخش سریع و برق آسا به ترتیب برنده جایزه های ۲۵ و ۳۰ هزار دلاری شد. همچنین بابت نفر اول مجموع این رقابت ها جایزه ۴۰ هزار دلاری هم نصیب او خواهد شد. بدین ترتیب و در مجموع خادم الشریعه برنده ۹۵ هزار دلار شد.