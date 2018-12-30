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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

در جلسه امروز صورت گرفت؛

بررسی لایحه بودجه در کمیته های تخصصی کمیسیون صنایع مجلس

بررسی لایحه بودجه در کمیته های تخصصی کمیسیون صنایع مجلس

عضو کمیسیون صنایع مجلس از بررسی لایحه بودجه ۹۸ در کمیته های تخصصی این کمیسیون خبر داد.

علی اسدی کرم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کمیته های تخصصی کمیسیون صنایع برای بررسی لایحه بودجه تشکیل جلسه دادند.

عضو کمیته معادن کمیسیون صنایع گفت: نشست این کمیته با حضور مسئولانی از وزارت صمت، سازمان برنامه بودجه و ... برگزار و مقرر شد جلسه‌ای دیگری برای بررسی پیشنهادات برگزار شود.

نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معاون وزات صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اعتبارت تخصیص یافته، مصارف و... در سال ۹۷ ارائه داد، افزود: براساس برنامه ششم توسعه منابع مرتبط با بخش معدن کشور به حساب ویژه ای واریز شده و تمام این مبلغ از طریق وزارت صمت به معدن بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۸، برای این حوزه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که تنها هزار میلیارد تومان به وزارت صنعت باز می‌گردد در حالیکه باید کل مبلغ به وزارتخانه بازگردد به همین دلیل برای اصلاح این موضوع پیشنهاداتی در نظر گرفته شد.

کد مطلب 4499834

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