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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۲۰

ضمن تمجید از رئیس‌جمهوری هم‌حزبی خود؛

گراهام:از ترامپ خواستم خروج از سوریه را بررسی کند/برجام کابوس بود

گراهام:از ترامپ خواستم خروج از سوریه را بررسی کند/برجام کابوس بود

سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی در مصاحبه ای ضمن اعلام درخواست از ترامپ برای بررسی تصمیم خروج نظامیان اشغالگر آمریکائی از سوریه ادعا کرد: برجام کابوس بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفت: ترامپ از توافق با ایران (برجام) که همانند یک کابوس بود، خارج شد. او هزینه‌ نظامی آمریکا را تا به آنجا افزایش داد که نمی توانم بیشتر از این از او خرسند باشم.

سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی در این مصاحبه با طرح ادعایی مضحک گفت: او قواعد حضور در افغانستان، عراق و سوریه را تغییر داد تا جائیکه داعش در آستانه نابودی قرار دارد!

«لیندسی گراهام» ادامه داد: من امروز از رئیس جمهوری خواستم تا تصمیم خروج از سوریه را مورد بررسی قرار دهد و به عقیده من او به زودی در نشستی با ژنرال ها تصمیمی آگاهانه و بر اساس تفکر اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 4499835

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