پای حق ایستادن هزینه دارد/ کار ما، مردمی کردن هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت یوم‌الله ۹ دی عصر امروز یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ جمعی از هنرمندان، شعرا و اصحاب رسانه‌ که در ایام فتنه سال ۸۸ در جبهه فرهنگی انقلاب به مبارزه با فتنه گران اشتغال داشتند، با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست صمیمی ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم «قلاده‌های طلا»، محمدرضا شریفی نیا بازیگر این فیلم و مهدی نقویان، مستندساز به نمایندگی از سینماگران، مرتضی امیری اسفندقه، علی محمد مودب و رحیم مخدومی به نمایندگی از جامعه نویسندگان و شعرای کشور و سیدشهاب الدین واجدی و مصطفی قمری وفا به نمایندگی از اصحاب رسانه، حضور داشتند. حجت‌الاسلام قمی در این نشست بخش‌های از نهج البلاغه را که در شیوه صحیح مبارزه با دشمن بود برای حاضران خواند و تفسیر کرد.

شجاعت اهالی سینما در جریان فتنه

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی در این دیدار گفت: در ماجرای فتنه ۸۸ هرکسی به گونه‌ای هزینه داد و اهالی سینما به نسبت دیگران هزینه‌های بیشتری دادند. فیلمی مانند «قلاده‌های طلا» با شجاعت بسیار تولید شد در صورتی که سازندگان می‌دانستند پس از ساخت و اکران با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. وظیفه سازمان تبلیغات اسلامی حمایت از هنرمندانی است که برای انقلاب هزینه داده‌اند.

وی افزود: پای حق ایستادن سخت است و هزینه در بر دارد. من به شما قول می‌دهم که سازمان تبلیغات اسلامی به مانند گذشته هرکاری که از دستش بربیاید برای حمایت از هنرمندان انجام می‌دهد.

حجت‌الاسلام قمی ادامه داد: به قول علامه طباطبایی تغییر، ناموس هستی است و ما باید بتوانیم تا تغییرات را رو به جلو رقم بزنیم. دریافت من این است که مردم ما مردم خوبی هستند، اما بالاخره یک بدفرهنگی‌هایی هم داریم. بسیاری از مردم ما با اشتیاق زحمت شما دغدغه‌مندان را دنبال می‌کنند. ما این مردم را در مراسم عزاداری عاشورا یا پیاده‌روی اربعین می‌بینیم.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بر لزوم تبلیغ صحیح دین با ابزارهای جدید تاکید کرد و گفت: بعضی از مردم ما ممکن است زیست فکری متفاوتی داشته باشند اما همیشه پای انقلاب خود ایستاده‌اند و ما باید بتوانیم افق‌های فکری آنها را به افق خودمان نزدیک کنیم. مردمی شدن هنر کار ماست. خود من سال‌هاست که در منابرم برای تبلیغ دین هم کتاب و هم فیلم را معرفی می‌کنم.

حجت‌الاسلام قمی اضافه کرد: باید با زبان هنر مفاهیم را مطرح کرد. ما باید اسلامی را که مرحوم امام خمینی(ره) دوباره به جهانیان معرفی کرد و اکنون نیز مقام معظم رهبری آن را تبلیغ می‎کند، پیگیری کنیم ولو آنکه به بسیاری بربخورد. آوردن سیر حمایتی مردمی پشت آثار هنری کار مهم ماست.

فتنه‌زدایی را از سازمان تبلیغات شروع کنید

ابوالقاسم طالبی در این نشست گفت: امروز روز مبارکی است و الحمدالله خداوند دل‌ها و چشم‌های مردم را در این روز شاد و باز کرد. من برای آقای قمی آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم خداوند در ایام پربرکت به ایشان انرژی مضاعف بدهد تا بتوانند فتنه زدایی را از خود سازمان تبلیغات اسلامی شروع کنند.

وی افزود: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که حوزه هنری زیر مجموعه سازمان تبلیغات و شخص دانشمندی چون آقای قمی باشد، اما فیلم‌هایی در آنجا تولید و یا پخش شود که نه تنها همسویی با آرمان‌های انقلاب ندارند بلکه در مواردی به استهزا نیز نشسته‌اند.

طالبی ادامه داد: رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود به حکایتی اشاره کردند که ذکر آن در این نشست پرفایده است. آقا فرمودند که در روزگاری کلیسایی وجود داشت که مسئولان آنجا در کنارش یک مشروب فروشی به همراه دانسینگ راه اندازی کرده بودند و شب‌ها جوان‌های بسیاری به آنجا می‌رفتند. روزی کسی پیش کشیش آنجا رفت و به این مساله اعتراض کرد، اما مسئول کلیسا در جواب گفت که ما می‌خواهیم جوان‌ها را جذب کنیم و در کنارش به کسب درآمد هم فکر می‌کنیم. به نظرم این حکایت حوزه هنری است که در جواب اعتراض ما نسبت به اکران برخی فیلم‌ها می‌گوید که ما باید کسب درآمد کرده و در کنارش جوان‌ها را نیز جذب کنیم. امیدوارم با حضور حاج آقای قمی اتفاق‌های خوبی برای حوزه هنری رخ دهد.

برچسب روی تولیدات حوزه هنری نگذاریم

محمدرضا شریفی نیا نیز در این نشست گفت: به نظرم کاری که در سازمان تبلیغات و حوزه هنری انجام می‌شود مکمل دیگر جریان‌های هنری کشور است. سازمان سینمایی سوره فیلم‌هایی را پخش می‌کند که مهر تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر خود دارد. بنابراین به نظرم این سخن آقای طالبی درست نیست و نمی‌توان این فیلم‌ها را با آن جریان مشروب فروشی کنار کلیسا مقایسه کرد.

وی افزود: حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی می‌توانند به فیلم‌های فاخر بهای بیشتری بدهند، اما نمی‌توانند به آثاری که در جمهوری اسلامی ایران تولید شده‌اند بی‌توجه بوده و آنها را پخش نکنند. به هر حال سرگرمی هم عنصر لازمه در سینماست. این نهادها می‌توانند برخی از فیلم‌های متناسب با موضوعات روز جامعه را بسازند یا درباره آنها اطلاع رسانی کنند.

شریفی نیا ادامه داد: من یک فیلم با سرمایه خودم در بخش خصوصی به کارگردانی محمدرضا ورزی ساختم به نام «قصه عشق پدر». در این فیلم چنگیز جلیلوند و مصطفی زمانی بازی کردند. مطمئنم اگر رهبری این فیلم را ببینند از آن خوششان خواهد آمد. اما حوزه هنری پس از مدت‌ها دوندگی هوز به ما اجازه اکران نداده و فیلم پشت درب اکران مانده است.

شهدا راه ستاره شدن را بسته‌اند

مرتضی امیری اسفندقه که اشعار او در محکومیت فتنه ۸۸ مشهور است نیز در این نشست گفت: هیچ خدمت بسزایی از من برای انقلاب سر نزده است. پس از سال ۱۳۵۷ به هیچ عنوان نمی‌توان در هیچ رشته هنری ستاره و سرآمد یا برجسته شد، چرا که شهدا راه را برای ستاره شدن بسته‌اند. من خجالت می‌کشم در کوچه‌ای که به نام شهید مزین شده زندگی کنم و بگویم که من هم هستم.

وی افزود: اکنون خوشحالم که در محضر کسی هستم که منتخب آقایم است و رهبرم او را برای سمتی انتخاب کرده است. برای رسیدن به این جلسه مسیری را با تاکسی آمدم که راننده من را شناخت و به من گفت که این بار که به خدمت حضرت آقا رفتی به ایشان بگو که در زیر پوست شهر انسان‌های بسیاری زندگی می‌کنند با مشکلات خاص خودشان، اما کافیست فقط اشاره‌ای بکنی تا در صحنه حاضر شوند.

کتاب مظلوم است

رحیم مخدومی، نویسنده نخستین رمان درباره فتنه ۸۸ نیز در این نشست گفت: ما جشنواره‌ داستان و خاطرات فتنه را برگزار کردیم که چون در نخستین دوره مورد تشویق رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، آن را تا پنج دوره ادامه دادیم که حاصل آن تولید ۱۰ کتاب شده است.

وی افزود: امیدوارم محفل دیدار هنرمندان و اهالی قلم با حجت‌الاسلام قمی مطابق با سنت رهبری شود. علمای بسیاری دیدار با هنرمندان را دون شان خود می‌دانند، اما رهبری و آقای قمی این پندار غلط را شکسته‌اند، چرا که در این دوره و زمانه سلاح تبلیغ دست هنرمندان است. امیدوارم این سنت ادامه پیدا کرده تا محتوا با زبان هنر همخوان شود.

مخدومی ادامه داد: در دل اوضاع مظلوم فرهنگ، کتاب مظلوم‌تر از همه است و خود نمی‌تواند بدون کمک قد راست کند. بارها رخ داده که کتابی که با زحمات بسیار تولید می‌شود، اما پس از آن تازه مشکلات یک به یک خود را نشان می‌دهند. داستان به دست مخاطب رساندن این تولیدات غصه بزرگی است.

این نویسنده در ادامه به امکانات مهم سازمان تبلیغات اسلامی برای پخش کتاب اشاره کرد و گفت: سازمان در شهرستان‌های مختلف پایگاه دارد، اما ما ندیده‌ایم که تاکنون فعالیت درخوری در زمینه کتاب بویژه امر توزیع آن داشته باشد. اگر بتوان از امکانات سازمان تبلیغات در سطح کشور استفاده کرد، دیگر دغدغه توزیع از ذهن کسانی که وظیفه‌شان تولید است، برداشته می‌شود و این طیف با جرات بیشتری می‌توانند به کار خود ادامه بدهند.

علی محمد مودب نیز در این نشست اشاره کرد: از دل مردم حرف زدن کار سختی است. ما اگر روزی در خیابان به جان هم افتاده و همدیگر را کتک می‌زنیم باید بدانیم که دعوا در همان لحظه اتفاق نیفتاده و پیش‌زمینه داشته است. ما تلاش کردیم تا بچه‌های خودمان را تقویت کرده و به آنها آموزش بدهیم تا رشد کنند.

وی افزود: دعواها و جدال‌ها در واقعیت زندگی ما تغییر ایجاد می‌کنند. دعوا و زدوخورد فکری در اصل بد نیست، اما اینکه ما خود را ضعیف نشان دهیم بد است. طبیعت دنیا بزن بزن است و آنکه حرفی دارد باید حتما آن را در این بلبشو بیان کند.

مودب ادامه داد: ما در جبهه فرهنگی انقلاب برای مقابله با فتنه ۸۸ شعر سرودیم و بسیار ناسزا شنیدیم، اما مدیران فرهنگی حتی یک پیامک هم برای دلگرمی به ما نزدند. پوست ما کلفت بود، اما کافی بود تا کمی ضعف نشان دهیم تا نابودمان کنند. شما وضعیت استاد علیرضا افتخاری را ببینید که چه شد؟

بیش از ۶۰۰ مستند درباره فتنه ۸۸ ساخته شد

مصطفی قمری وفا، خبرنگار نیز در این برنامه به بیان خاطرات و مشاهدات خود از جریان فتنه ۸۸ پرداخت و گفت: رسانه ملی در جریان فتنه ۸۸ بیشترین زحمت را کشید. ما از پیش از شروع انتخابات تا پس از انتخابات شب و روز نداشتیم و مدام در درگیری‌ها و زد و خوردها حضور داشتیم. فتنه ۸۸ از زاویه دید خبرنگاران کمتر دیده شده است. خبرنگاران مظلوم هم کتک خوردند هم باتوم و هم طعم گاز اشک آور را چشیدند. خبرگزاری صدا و سیما پای فتنه ۸۸ ایستاد و روشنگری کرد تا مردم با اصل داستان آشنا شده و در ادامه حماسه ۹ دی را رقم زدند.

وی افزود: گزارش‌ها و مستندهای خبری از آن دوران که در رسانه ملی تولید شدند بسیار مهم بوده و باید جدی گرفته شوند. آن زمان خبرنگارهای مظلوم از هر دو جناح کتک خورند تا توانستند این آثار را تولید کنند. رسالت آنها اطلاع رسانی بود و دوستان و همکاران من بدون ترس از خطرات این رسالت خود را انجام دادند. اکنون مهم در وجود داشتن این ظرفیت است.

قمری وفا ادامه داد: از آن دوران تاکنون بیش از ۶۰۰ اثر ساخته شد. این آثار تصاویر ناب و بکری دارند و بسیاری از آنها نیز تاکنون منتشر نشده است. این ظرفیتی بسیار عالی است که می‌توان از آن استفاده کرد. نسل جوان ما می‌خواهد پاسخ سوالات خود از فتنه ۸۸ را بگیرد و اکنون که ۱۰ سال از آن دوران گذشته باید در حوزه هنر و ادبیات وارد شد و با این ظرفیت آثار درخوری را تولید و به جوان‌ها ارائه داد. اگر سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه وارد شود می‌توان امیدوار بود که آثار مناسبی در آینده تولید شوند.

تولیدات ما درباره فتنه را پخش نمی‌کنند

مهدی نقویان، مستندساز، نیز در این نشست به شرح مشکلات خود از ساختن آثار مستند درباره فتنه ۸۸ پرداخت و گفت: در زمینه تولید آثار هنری درباره فتنه ۸۸ هم حمایت معنوی نیاز است و هم حمایت مادی. متاسفانه حوزه هنری با این بهانه که مستندهای ما را خود تولید نکرده آنها را پخش نمی‌کند و البته بودجه‌ای هم برای ساخت فیلم در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

وی افزود: ما در صدا و سیما هم بدنامی پیدا کرده و در لیست سیاه آنها قرار داریم. آنها می‌گویند که آثار مستند درباره فتنه ۸۸ باید در معاونت سیاسی تهیه شود و معاونت سیاسی هم با این جنس کارها مخالف بودند. بودجه‌ای هم که معمولا برای تولید فیلم مستند اختصاص پیدا می‌کند شوخی است.

نقویان ادامه داد: مرکز مستند حوزه هنری سالی ۸۰۰ میلیون بودجه دارد و این در صورتی است که این مرکز بسیار فعال و پویاست. از جریان سینمای داستانی حوزه هنری هم به شدت دلخورم. آنها نیمی از سالن‌های پخش فیلم را در اختیار دارند و کمپانی بزرگی هستند پس درآمدی که دارند چه می‌شود؟ در تولید که ما چیزی نمی‌بینیم.

کارگردان مستند «خارج از دید» در ادامه به بیان چند راهکار و توصیه پرداخت: حوزه هنری می‌تواند بچه‌های مکتبی و فعالی که در بیرون هستند اما امکان تولید را ندارند جذب کند. سازمان تبلیغات اسلامی می‌تواند برای در زمینه پخش فیلم بویژه آثار مستند در کشورهای همسایه بسیار موفق عمل کند.