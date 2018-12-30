کاهش فاصله حرکت قطارها در خط ۳ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت، گفت: پیش از این فاصله حرکت قطارها در این خط ۹ دقیقه بود که از روز شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷، هر ۷ و نیم دقیقه یک قطار برای جابجایی مسافران در این خط اعزام می شود.

وی با اشاره به اینکه فاصله حرکت قطارها در خط ۳ تا دی ماه سال ۹۶ هر ۱۸ دقیقه یک قطار در نیمه شمالی و هر ۱۰ دقیقه یک قطار در نیمه جنوبی بود، افزود: از دی ماه ۹۶ این فاصله را به ۹ دقیقه رساندیم و از روز شنبه هشتم دی ماه ۹۷ نیز با استفاده از حداکثر توان تا جایی که محدودیت ها و شرایط عمرانی و فنی امکان داشته باشد این زمان را به ۷ و نیم دقیقه کاهش دادیم.

نوبخت خاطر نشان کرد: شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به عنوان بزرگ ترین شرکت در زمینه حمل و نقل ریلی درون شهری کشور همواره سعی کرده است تا بهترین امکانات و خدمات را به شهروندان و مسافران خود ارائه دهد و امیدوارم که با تخصیص بودجه، ورود قطارهای جدید و امکانات مناسب باز هم بتوانیم میزان ظرفیت جابجایی ناوگان مترو تهران و حومه را افزایش دهیم.

گفتنی است، ۲۰ حرکت مسافری به مجموع حرکت های این خط اضافه شده است و مجموعا در هر روز 244 حرکت مسافری در خط ۳ مترو تهران انجام می شود.