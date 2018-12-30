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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۲۱

لیگ برتر؛

برد ۳ بر۱ تیم والیبال کاله آمل برابر شهرداری تبریز

برد ۳ بر۱ تیم والیبال کاله آمل برابر شهرداری تبریز

آمل - تیم کاله آمل در هفته پانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور برابر شهرداری تبریز با نتیجه سه بر یک پیروز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه تیم کاله مازندران در سالن پیامبر اعظم (ص) شهرستان آمل میزبان تیم شهرداری تبریز بود که کاله نتیجه را سه بر یک پیروز شد.

در این دیدار کاله در ست اول, سوم و چهارم به ترتیب با نتایج ( ۲۲ - ۲۵ )، ( ۱۵- ۲۵ ) و ( ۲۴ - ۲۶ ) به برتری رسید و تیم شهرداری تبریز در ست دوم ( ۲۲ - ۲۵ ) پیروز میدان شد.

تیم کاله مازندران در پایان هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور با کسب هفت پیروزی، هفت شکست و ۲۰ امتیاز در مکان ۹ جدول قرار دارد و در هفته شانزدهم این مسابقات چهارشنبه ۱۲ دی میزبان تیم شهروند اراک خواهد بود.

گفتنی است تیم والیبال کاله مازندران به دلیل اتفاقات ایجاد شده در بازی شهرداری ورامین با رای کمیته انظباتی این دیدار را از حضور تماشاگران محروم بود

کد مطلب 4499842

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